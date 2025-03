“Petardi e uova”: sale la tensione per la finale del GF, cosa succede

L’adrenalina per la finale del GF è alta, forse anche troppa. In queste ore, ci sarebbe massima allerta per alcune mosse dei fan dei finalisti.

Si annunciano ore di grande tensione dentro e fuori dalla Casa del GF. Il motivo? La finalissima di queste ore. Dopo lo sfogo di Lorenzo Spolverato, ecco ulteriori segnalazioni riguardo a cosa starebbe accadendo tra i fan dei vari concorrenti arrivati all’appuntamento conclusivo del reality. C’è chi parla di petardi e persino di uova che potrebbero essere indirizzati agli ex inquilini.

La finale del GF

Tutto è pronto per la finalissima del GF. Lunedì 31 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, ecco l’ultimo appuntamento con la finale del Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Come sempre, accanto al presentatore, saranno presenti in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinionisti e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa del GF, a lottare per la vittoria del reality sono quattro partecipanti: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi con Chiara e Mariavittoria che, invece, saranno protagoniste del televoto che determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti.

“Petardi e uova”: cosa filtra per la finale

Intanto, sui social, l’esperto Amedeo Venza ha messo in evidenza qualcosa di molto strano che starebbe capitando fuori dalla Casa del reality. Stando al suo racconto, avvenuto tramite una storia su Instagram, pare che la produzione stia mettendo in atto misure di sicurezza estreme per l’incolumità di alcuni ex inquilini. La ragione sarebbe riferita al comportamento di alcuni fan che si sarebbero presentati fuori dagli studi con tanto di petardi e uova, probabilmente per “colpire” alcuni ex concorrenti. Gli ex inquilini potrebbero essere scortati da dei bodyguard per evitare problemi.