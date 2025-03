Ecco quanto guadagna Michele Foresta, in arte il Mago Forest: attore, comico e conduttore di GialappaShow su TV8.

Michele Foresta è uno degli showman più famosi e amati della televisione italiana. Se il suo nome di primo acchito non vi dice nulla e perché lo conoscere meglio con il suo nome d’arte: il Mago Forest. Attore, comico, presentatore: lo abbiamo tutti visto in queste vesti in TV e soprattutto nei programmi con la Gialappa’s Band. Prima è stato conduttore dei vari Mai dire… sui canali Mediaset ora è invece il presentatore di GialappaShow su TV8. Ma quanto guadagna il Mago Forest? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Mago Forest

Il compenso percepito dal Mago Forest per la conduzione di GialappaShow su TV8 non è noto. A essere noti sono però altri suoi compensi passati: come molti ricorderanno, infatti, il comico è stato tra i protagonisti della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori: in quell’occasione aveva percepito un cachet di 10.000 euro a puntata. Era stato, insieme a Virginia Raffale e e Maccio Capatina, il comico più pagato per quell’edizione dello show comico su Amazon Prime Video.

Mago Forest

Anche se non sappiamo a quanto ammonti il compenso del Mago Forest per il suo lavoro a GialappaShow, sappiamo che questo è una sorta di sogno che si è avverato per lui. “Il mio sogno era quello di lavorare con la Gialappa’s”, ha raccontato nel corso di un’intervista a Chi. Poi, scherzando, ha anche aggiunto: “Ora per colpa loro, non ho più un sogno”.

Considerato che GialappaShow è un programma che va in onda in prima serata su TV8 e di stagione in stagione fa registrare ottimi dati di ascolto, si può ipotizzare che il compenso percepito dal Mago Forest sia comunque abbastanza alto, in linea con il successo che il programma sta continuando ad avere.