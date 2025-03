Le frasi più belle e iconiche della serie tv Gossip Girl

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche della serie tv Gossip Girl, con protagonista Blake Lively.

Insieme a Shameless, Gossip Girl è una delle serie televisive più belle di sempre. Le avventure di Blair, Chuck, Serena, Nate e Dan non possono lasciare indifferenti e in tanti hanno sognato di dire, almeno una volta nella vita, “Xoxo”. Ripercorriamo le sei stagioni con le frasi più iconiche dei protagonisti.

Frasi tratte dalla serie tv Gossip Girl

Uscita in America nel 2007, la serie tv Gossip Girl si ispira ai romanzi di Cecily Von Ziegesar. In Italia è arrivata nel 2008 e ha riscosso subito un grande successo. In totale sono andate in onda sei indimenticabili stagioni, tra amori, scandali, tradimenti e colpi di scena.

Ambientata a New York, nello scintillante Upper East Side, la trama ruota attorno a Blair Waldorf, Chuck Bass, Serena Van Der Woodsen, Nate Archibald e Dan Humphrey. Ovviamente, sono comprese anche le loro famiglie, spesso fin troppo ingombranti. Ripercorriamo Gossip Girl con le frasi più belle della serie:

Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan. (Kristen, alias Gossip Girl)

Non te l’hanno detto? Sono io la stronza da queste parti! (Blair)

Lunga vita al mio nemico così che possa assistere al mio successo! (Kristen)

Mai dire mai nella vita… ma per te farei un eccezione! (Serena)

Quando il Principe Azzurro trovò la scarpetta di Cenerentola, non lo accusarono di essere feticista. (Dan)

Nate: La ami ancora? / Chuck: Non so immaginarmi senza di lei.

Non puoi costringere la gente ad amarti, ma puoi farti temere per quello che fai. (Blair)

Blair: Ma puoi dirlo due volte? Sono seria, anzi sei. / Chuck: Ti amo, ti amo, ti amo. Sono tre: ti amo, ti amo, ti amo!

Ogni lieto fine non è che un nuovo inizio perché nell’Upper East Side i bei tempi non durano per sempre! (Kristen)

Ti amo Den Humphrey da sempre e per sempre! (Serena)

Tu?! Ma per favore, tu sei solo una mia copia riuscita male. Tesoro la classe non è acqua è Chanel n. 5. (Blair)

Non puoi essere peggio di quelli che conosco. (Serena)

Non sei nessuno finché qualcuno non parlerà male di te. (Blair)

La libertà è nella natura umana non importa per quanto tempo fai la brava, non si può tenere a freno una ragazzaccia. (Kristen)

Mi odi? Che coincidenza! (Blair)

Sai vorrei poter rivivere quella notte perché questa volta io saprei che tu mi ami e tu sapresti che io amo te. (Serena)

Serena: Spero sempre che Blair si sbagli su queste cose, ma se vuoi stare con me solo quando sto con un altro allora è meglio che lasciamo perdere / Nate: No, io voglio stare sempre con te avevo paura che avessimo corso troppo e che non avrebbe funzionato.. e io non voglio che succeda perché ho aspettato tanto per questo. / Serena: Anche io.

Ecco il trailer di Gossip Girl:

Frasi iconiche della serie tv Gossip Girl

Nel 2021, Gossip Girl è tornato in onda con un reboot, ma a causa dello scarso successo si è fermato alla seconda stagione. Come mai? Semplice: nessuno è riuscito a competere con Blair, Chuck, Serena, Nate e Dan. Ergo: i nuovi personaggi non hanno conquistato i telespettatori. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più belle della serie tv: