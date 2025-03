GF, Beatrice Luzzi punge Helena: la frecciata per la finale

L’opinionista del GF, Beatrice Luzzi, non ha risparmiato un commento piuttosto pungente nei confronti di Helena Prestes.

Chi vincerà il Grande Fratello? Molto presto i telespettatori scopriranno il nome del trionfatore ma, prima di quel momento, è tempo di polemiche… Ebbene sì perché oltre alla massima attenzione per quello che starebbero organizzando alcuni fan fuori dalla Casa, sono arrivate a stretto giro anche alcune parole piuttosto forti di Beatrice Luzzi verso Helena Prestes.

GF, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Helena Prestes

Che il feeling tra l’opinionista del GF, Beatrice Luzzi, e la concorrente, Helena Prestes, non fosse dei migliori era noto. Già nelle scorse settimane, infatti, la “rossa” aveva commentato con parole non certo al miele alcuni comportamenti della modella, specie dopo le discussioni, al limite della violenza, che erano scaturite nella Casa.

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

In quella occasione, la Luzzi aveva definito la Prestes con una ragazza “ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa”. La donna aveva pure sottolineato certi aspetti negativi della bella modella. “L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente, ma non per questo meritevole di vincere”.

La frecciata per la finale del reality

Proprio in merito all’aggressività della Prestes, la Luzzi ha rincarato la dose ad un passo dalla finalissima di oggi del GF. Parlando al format ‘Boom’ di Signorini, infatti, l’opinionista non ha risparmiato un’altra frecciata alla giovane concorrente: “Tutto può succede stasera ma, indubbiamente la finalissima sarà Helena-Zeudi”, ha detto come riportato in diverse clip social diffuse anche dai telespettatori del reality. “E secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, vincerà la prepotenza, cioè Helena”, ha concluso la Luzzi confermando il suo pensiero negativo nei confronto della inquilina della Casa più spiata d’Italia.