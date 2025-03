“Esco da quella porta”: caos al GF in vista della finale

Momento di tensione nella Casa del GF a poche ore dalla finalissima. Un concorrente ha avuto un attimo di rabbia con tanto di sfogo.

Non solo il “bigliettino” di Javier per Helena prima della finale del GF. Nella Casa più spiata d’Italia, a poche ore della finalissima del reality, un concorrente ha perso le staffe minacciando di uscire definitivamente dall’abitazione. Di chi si è trattato? Di Lorenzo Spolverato che dopo lo sfogo si è lanciato in un monologo piuttosto strano.

Verso la finale del GF

Ormai ci siamo. La finale del GF è alle porte. L’edizione 2024-2025 del reality di Canale 5, cominciata nel settembre 2024, si concluderà lunedì 31 marzo 2025. Si è trattato di una stagione lunga e combattuta che ha visto diversi concorrenti darsi battaglia senza esclusione di colpi. Alla fine, a contendersi la vittoria finale saranno, presumibilmente, in cinque.

Infatti, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes sono già finalisti. A loro andrà ad aggiungersi una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti che sono al televoto e attendono il giudizio del pubblico. Ma è proprio tra questi concorrenti che, nelle ultime ore, si è verificato un particolare episodio controverso con tanto di minaccia di “abbandono” del gioco.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato

Protagonista è stato Lorenzo Spolverato che nella notte ha perso la pazienza per via della musica troppo alta e anche del tipo di canzone che era stata messa. “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta”, ha detto il ragazzo evidentemente stufo delle canzoni scelte dalla produzione e messe come sottofondo nella Casa.

Successivamente, dopo la minaccia di abbandono, il ragazzo si è lanciato in uno strano monologo: “Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche a tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi. E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare magari dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso. Io credo di sapere bene chi sono […]”. Spolverato ha poi aggiunto altre frasi che, a detta di alcuni utenti e telespettatori non sono sembrate per forza contestualizzate al GF. Ad ogni modo staremo a vedere cosa accadrà in finale.