Javier Martinez ha parlato del rapporto con Helena Prestes e delle dinamiche al Grande Fratello dando uno sguardo al futuro.

Sono connessi in qualche modo nonostante siano attualmente separati. Stiamo parlando di Helena Prestes e di Javier Martinez che nell’ultimo periodo si erano avvicinati tantissimo nella Casa del Grande Fratello. Il ragazzo, dopo essere stato eliminato, ha parlato nel corso di una diretta social della modella e anche del futuro che sogna con lei.

Javier Martinez e il rapporto con Helena

Durante una diretta social insieme all’amica Gessica Notaro, Javier Martinez è tornato a parlare della sua dolce metà, Helena Prestes, ancora concorrente del Grande Fratello. Il ragazzo ha svelato alcuni retroscena legati alla loro permanenza nella Casa sottolineando come, prima di uscire le abbia detto qualcosa di molto bello.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

“Sono sicuro come non mai del nostro amore e sento tanto la sua mancanza“, ha raccontato Martinez. “Adesso mancano pochi giorni e la riabbraccerò presto, ma se io fossi uscito prima non so se ce l’avrei fatta a stare tutto quel tempo senza di lei. Ora sono abbastanza tranquillo perché sono in attesa di riaverla con me e so che lunedì saremo insieme”.

Il bigliettino e il sogno futuro

Tra i vari passaggi della diretta social, Javier ha raccontato anche un particolare sulle fasi precedenti alla sua uscita dal GF: “Pochi giorni prima della mia uscita abbiamo anche avuto la prima discussione, poi, le ho dato un biglietto, le ho scritto ‘nonostante ci siano delle cose da chiarire, tu ricordati che sei l’amore mio'”.

SImpatica e romantica anche una risposta in vista del futuro che Javier sogna con Helena. “Se e quanto figli vorrei da lei? Tanti, una squadra di pallavolo”, ha detto con grande dolcezza il ragazzo. E sulla finalissima del GF: “Spero con tutto il cuore che vinca. Non vedo l’ora di rivederla per vivermela fuori dalle telecamere”.