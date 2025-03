Helena pensa a Javier e lui le fa una “dedica” fuori dalla Casa del GF

La coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez non vede l’ora di riunirsi dopo la fine del Grande Fratello. Il gesto del ragazzo.

Finita nel mirino di Lorenzo Spolverato in queste ore, Helena Prestes si sta concentrando anche su cosa accadrà una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello. In questo senso, la modella è stata protagonista di uno scambio di battute indirettamente con Javier Martinez, suo ragazzo, uscito dal reality proprio nelle scorse ore.

Helena e Javier: la storia al GF

Il rapporto nato al Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez senza dubbio è stato oggetto di grande attenzione da parte del pubblico. In tanto speravano che entrambi potessero arrivare fino alla finalissima ma, purtroppo, il ragazzo è uscito ad un passo dall’appuntamento conclusivo. Ad ogni modo la ship tra i due sembra andare avanti.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Al netto di quelli che sono stati alcuni tira e molla all’interno della Casa, la Prestes e Martinez sembrano essere a tutti gli effetti una coppia. In particolare nelle ultime ore, la ragazza ha riascoltato una canzone in cortile, ‘Privilege’ di The Weekend, e sembra aver pensato proprio alla sua dolce metà. “Manca poco, bellissima questa canzone”, le sue parole ricordando verosimilmente un momento in cui è stata con Javier.

Il pensiero verso la storia fuori dalla Casa

Dal canto suo Javier, uscito dal GF in quanto eliminato, si è collegato proprio per vedere Helena all’interno del reality. Vedendo la Prestes in quel momento e facendo riferimento, ovviamente, al loro rapporto, ha commentato: “Hai detto bene… Manca poco e non vedo l’ora“, le sue parole in una storia social con tanto di cuore e la canzone ‘Privilege’ che non può che far pensare ad una relazione che potrebbe davvero svilupparsi fuori dal reality di Canale 5. Inutile dire che questo scambio a distanza, i fan della coppia sono letteralmente impazziti…