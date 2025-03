Adriana Volpe, il “primo bacio” pubblico con il nuovo compagno

Nuovo amore per Adriana Volpe che dopo essersi “nascosta” ora è più felice che mai con il suo Dario. Le prime foto insieme.

Protagonista in tv con il nuovo show di Carlo Conti, con tanto di battaglia verso di lei da parte delle colleghe, Adriana Volpe è tornata a far parlare in tema amore. Nello specifico per la sua relazione con Dario Costantini che dopo un periodo di grande privacy ha visto in queste ore uscire alcune foto di coppia con tanto di bacio appassionato.

Adriana Volpe e la storia con Dario Costantini

La relazione tra Adriana Volpe e Dario Costantini va avanti da diverso tempo ma solo di recente la donna ha voluto rendere pubblico il tutto raccontato alcuni aspetti privati del nuovo amore. La showgirl, a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, aveva spiegato: “Io stavo facendo un’intervista. Lo guardavo negli occhi, ascoltavo le sue risposte però guardavo oltre, guardavo quegli occhi, quella profondità di sguardo. Però ho sentito, sai quando dicono Cupido che lancia una freccia? In quel momento sono sentita trafitta, ho detto che persona profonda, seria, affidabile”.

Adriana Volpe – www.donnaglamour.it

La Volpe ha poi aggiunto sulla conoscenza con il suo Dario: “Poi conoscendolo, perché ci siamo avvicinati davvero in punta di piedi, mi ha colpito anche la serietà, è una persona riservata, garbata, estremamente educata e una cosa che mi piace tantissimo di lui è il senso di responsabilità che ha”, le sue parole.

Le foto del bacio

Ora, al netto di una grande privacy per quanto riguarda la sua relazione, ecco la prima foto ufficiale resa pubblica da Diva e Donna. Il settimanale ha pizzicato proprio la bella Adriana e Costantini insieme intenti a darsi alcuni baci davvero affettuosi. “Sono di nuovo felice“, le parole del media attribuite alla showgirl in merito alla relazione. Insomma, per la Volpe un bellissimo momento sia dal punto di vista professionale che personale.