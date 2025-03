“Perché ha rinunciato a lottare”: Morgan sulla malattia di Sgarbi

Anche Marco Castoldi, ovvero Morgan, ha detto la sua sulla malattia di Vittorio Sgarbi, la depressione. Il commento sui social.

Sono giorni di grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in ospedale a causa della depressione. Il critico d’arte rifiuta di alimentarsi e la sua situazione sembra essere ogni giorni più critica. Sul tema ha voluto dire la sua anche Marco Castoldi, ovvero Morgan, tramite un lungo post Instagram molto riflessivo e spinoso.

Sgarbi e la lotta con la depressione

La voce si era sparsa da tempo ma in queste giornate tutto è diventato ancora più chiaro: Vittorio Sgarbi non sta trascorrendo un periodo facile. Il critico d’arte si trova alle prese con la dura battaglia contro la depressione. L’uomo risulterebbe ricoverato al Gemelli in uno stato particolarmente allarmante in quanto starebbe rifiutando di alimentarsi.

Prima che la situazione degenerasse, Sgarbi era stato protagonista di alcune interviste nelle quali era uscito questo suo disagio e malessere. Lui stesso, infatti, aveva spiegato, senza fare riferimento alla depressione: “Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto”. Ora, il quadro è diventato palese ai più.

Il forte commento di Morgan

In questo senso, tra le tante persone che hanno commentato la vicenda Sgarbi, ecco anche il pensiero di Morgan. Tramite un post Instagram, infatti, l’artista ha spiegato la sua visione: “Vittorio Sgarbi, la personificazione dell’intelligenza e della vitalità ha rinunciato a lottare per affermare la rinascita culturale di un paese che con ingratitudine lo ha colpito duramente e abbattuto”, ha detto.

“Anche il genio è di carne ed ossa. Molti mediocri saranno contenti di averlo eliminato, io rimpiango il mio amico coraggioso e leale, un maestro e un padre. Lo spegnimento della mente di Sgarbi è il più grande atto vandalico che la cancel culture italiana abbia mai commesso”, ha proseguito Castoldi. “La canzone che cantiamo è un pezzo del 1933 del cantautore futurista napoletano Rodolfo De Angelis (a me la donna bella non mi va). La valanga di commenti idioti di haters e presuntuosi signor nessuno facciano da guano in questa grotta”, ha concluso Morgan rivolgendosi anche agli haters che hanno subito invaso il suo post nei commenti.