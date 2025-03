Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli per depressione e rifiuto del cibo. Gli ultimi aggiornamenti.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi continuano a destare preoccupazione tra i suoi familiari, amici e sostenitori. Il critico d’arte e politico si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da circa dieci giorni a causa di una grave depressione che lo ha portato a rifiutare il cibo.

Secondo le ultime informazioni, il suo stato è in lieve miglioramento, ma resta sotto stretta osservazione da parte degli specialisti. Scopriamo tutti i dettagli.

Il ricovero di Vittorio Sgarbi e le cause della malattia

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Vittorio Sgarbi ha manifestato un progressivo distacco dalle attività pubbliche e una crescente difficoltà nel gestire la vita quotidiana. La perdita di peso e il rifiuto del cibo sono stati i segnali più preoccupanti, e hanno infine reso necessario il ricovero per garantirgli cure adeguate.

Funerali Silvio Berlusconi – Vittorio Sgarbi

Il critico d’arte ha ammesso di vivere una condizione di profonda malinconia e depressione, con difficoltà nel mantenere le proprie abitudini lavorative e una riduzione drastica delle energie fisiche e mentali.

Un amico intimo Marcello Veneziani ne ha parlato a La Verità, come riportato da Leggo.it. Ha raccontato come la depressione del noto critico nasca da “narcisismo ferito“. Ma è speranzoso: “Prima dovrà passare attraverso una sorta di ‘piccola morte’ lasciandosi alle spalle il ‘Vittorio Uno’, dicendogli addio, per aprire il capitolo del ‘Vittorio Due’“. Conclude: “Dovrà insomma immaginarsi in un’altra prospettiva certamente meno egocentrica e più legata al mondo reale. E deve poi affidarsi ai Maestri…“.

La lotta contro la depressione: il percorso di recupero

Vittorio Sgarbi ha descritto il suo stato come una fase complessa della sua vita, caratterizzata da un senso di stanchezza e isolamento. “Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto” aveva dichiarato il critico d’arte.

Anche il giornalista Marcello Veneziani, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato di una crisi interiore che richiede tempo e supporto per essere superata. Gli esperti sottolineano che il percorso di recupero sarà lungo e delicato, con una costante assistenza medica e psicologica. Il critico d’arte dovrà restare ricoverato fino alla fine di marzo, periodo in cui verranno valutati i progressi delle cure. Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del politico.