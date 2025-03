Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposeranno in estate a Venezia. Spuntano i primi dettagli sulle nozze dell’anno.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono pronti a pronunciare il fatidico “sì”. Secondo quanto riportato dal celebre portale di gossip Page Six, l’imprenditore e la giornalista convoleranno a nozze in estate, nella suggestiva cornice di Venezia. Dopo due anni di fidanzamento e numerosi rumors, sembra che questa volta il grande giorno sia davvero alle porte. Gli inviti ufficiali sarebbero già stati spediti, segno che i preparativi sono ormai in fase avanzata. Ma scopriamo tutti i dettagli del matrimonio tra il miliardario e la giornalista.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: una storia d’amore da copertina

La relazione tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez è iniziata nel 2019, ma la coppia ha aspettato che i rispettivi divorzi fossero ufficializzati prima di mostrarsi insieme in pubblico.

Bezos, fondatore di Amazon, ha concluso il suo matrimonio con MacKenzie Scott dopo oltre 25 anni e quattro figli, mentre Sánchez ha chiuso la relazione con Patrick Whitesell, da cui ha avuto due figli.

Jeff Bezos

Nel 2023, l’imprenditore ha chiesto la mano della giornalista con un anello di diamanti rosa da 30 carati, stimato in 2,5 milioni di dollari.

Venezia, la location perfetta per il “sì”

Se le indiscrezioni saranno confermate, il matrimonio di Bezos e Sánchez si terrà nella città più romantica del mondo: Venezia. La coppia non è nuova all’Italia, avendo già scelto il nostro Paese per festeggiare il fidanzamento con una sontuosa festa a bordo dello yacht Koru, al largo di Positano. Ora, i due sembrano pronti a regalarsi un matrimonio da favola, circondati da amici vip e lusso sfrenato.

La notizia del matrimonio in Laguna ha già catturato l’attenzione dei media internazionali. Pur non essendo ancora arrivata una conferma ufficiale dai diretti interessati, i dettagli emersi fanno pensare a un evento esclusivo e riservato a pochi intimi. Non resta che attendere l’estate per scoprire tutti i dettagli su quello che si preannuncia come uno dei matrimoni più glamour dell’anno.