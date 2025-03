Gustavo Rodriguez, dopo l’incidente di dicembre, si gode una giornata in famiglia con le mani fasciate. Le prime foto con Luna Marì.

Dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto lo scorso dicembre, Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, torna a mostrarsi in pubblico. Le prime foto di Gustavo, pubblicate da sua figlia Belen e dalla moglie Veronica, ritraggono il 66enne sorridente mentre abbraccia la nipotina Luna Marì, seppur con le mani ancora fasciate per le gravi ustioni riportate. Ma scopriamo come sta adesso il padre della nota showgirl argentina.

Famiglia Rodriguez: un momento di felicità

Dopo essere stato dimesso lo scorso gennaio, Gustavo Rodriguez ieri si è goduto una domenica in famiglia a Milano.

La famiglia Rodriguez si è concessa un pranzo in un ristorante argentino, dove il 66enne, seppur con le mani fasciate, appare visibilmente sereno.

Le ustioni che ha riportato durante l’incendio di dicembre, che ha colpito il capannone di Gallarate dove si trovava, stanno guarendo lentamente, ma richiederanno ancora molto tempo. Le immagini, scattate da Belen e Veronica, mostrano un Gustavo sorridente, circondato dall’affetto della sua famiglia.

Il terribile incidente e il ricovero in ospedale

L’incidente che ha segnato la vita di Gustavo Rodriguez è avvenuto il 5 dicembre, quando un incendio ha divampato nel capannone di Gallarate. Il 66enne ha riportato ustioni su circa il 20% del corpo, per fortuna senza coinvolgere organi vitali.

Dopo un lungo periodo di degenza in ospedale, durante il quale le sue figlie non gli hanno mai fatto mancare il loro supporto, Rodriguez è stato dimesso e ora è in fase di recupero.

Durante il suo ricovero, le figlie Belen e Cecilia hanno tenuto aggiornati i fan e i media sui progressi di Gustavo, condividendo messaggi di speranza e forza sui social. Nonostante le difficoltà, la famiglia Rodriguez ha mostrato grande unità, e questo supporto è stato fondamentale per il recupero di Gustavo.