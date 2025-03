Bufera sull’ultimo spot con Diletta Leotta: a sollevare grossi dubbi e perplessità è stata Selvaggia Lucarelli tramite i social.

Dopo aver incantato tutti con alcuni scatti in compagnia di Elodie, Diletta Leotta è tornata al centro dell’attenzione. Questa volta, però, il volto DAZN è stata bersaglio di alcune critiche da parte di Selvaggia Lucarelli che se l’è presa, in un certo senso, pure con lei per via dell’ultimo spot girato per un noto marchio di scarpe.

Selvaggia Lucarelli contro Diletta Leotta

Quando si tratta di analizzare la situazioni e dire la sua, si sa, Selvaggia Lucarelli non è seconda a nessuno. La penna graffiante è quindi uscita allo scoperto chiamando in causa, in un certo senso, anche Diletta Leotta. Sui social, ecco alcune storie che fanno riferimento a degli spot in cui appunto è protagonista la bella bionda della tv.

Nello specifico la Lucarelli ha iniziato il suo discorso dicendo: “Le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe infortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ‘90 nell’ammiccare al se**o, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile”. Una premessa che ha poi avuto il suo exploit successivamente con un vero e proprio affondo.

L’affondo sull’ultimo spot e le reazioni

Scorrendo le stories Instagram della penna graffiante, infatti, ecco ulteriori commenti negativi: “Contenta lei”. E poi: “L’ultimo spot, però, fa un salto ulteriore: la pubblicità mentre ancora al centro il corpo di Leotta con una ripresa di lei con una minigonna inguinale e ripresa dal basso (eh vabbe). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà sette anni”.

Le parole della Lucarelli hanno poi fatto riferimento ai tanti commenti che si possono leggere sotto al post pubblico del noto marchio. In questo senso si leggono diversi utenti fare riferimento al corpo della Leotta ma anche a come il bambino dello spot sia “incantato” e “attento” solo a lei e non alle scarpe. Insomma, una nuova polemica è servita. La bella Diletta risponderà?