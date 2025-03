Beatrice Valli, incidente per la figlia: la foto social

Un post social con diverse foto relativo alla famiglia di Beatrice Valli ha posto l’accendo su una disavventura capitata alla figlia.

Dopo la maxi sorpresa riuscita da parte di suo marito Marco Fantini, Beatrice Valli è stata nuovamente protagonista di una serie di foto condivise sui social che riguardano la sua famiglia e in particolare sua figlia che, a quanto pare, ha dovuto fare i conti con un incidente che le ha procurato delle conseguenze non indifferenti.

Beatrice Valli e la famiglia con Marco Fantini

Sono da anni tra le coppie maggiormente seguite sui social e continuano ad esserlo anche col passare del tempo grazie alla loro bellissima famiglia. Stiamo parlando di Beatrice Valli e Marco Fantini che dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne hanno costruito passo dopo passo solide basi per la felicità attuale con i loro figli.

Sui social, i due volti della tv hanno sempre raccontato diversi aspetti legati alla vita di tutti i giorni, sia quelli estremamente positivi che quelli negativi. Proprio questa sincerità ha permesso loro di avere successo e di garantirsi sempre un ampio pubblico. Lo stesso pubblico che in queste ore si è preccupato vedendo quanto capitato alla loro figlia più grande, Bianca.

L’incidente alla figlia: la foto e il messaggio

In un post Instagram condiviso dalla Valli, ecco una serie di foto della “piccola” Bianca che, a quanto pare, ha avuto un problema che ora la vede con parte della gamba ingessata. Non è dato sapere cosa sia capitato ma sicuramente la ragazzina ha avuto un incidente, magari a scuola o forse durante qualche attività sportiva. “Tutto ciò che vivi dipende da come lo interpreti”, ha scritto la Valli taggando il marito Fantini. “Bubi sono fiera di te”, ha aggiunto con tanto di hashtag #tiamolatuamamma. Staremo a vedere se la donna vorrà spiegare meglio cosa sia capitato. La speranza è che non si tratti di nulla di grave.