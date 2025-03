Virginia Raffaele allo scoperto: frecciata a Belen e verità sui presunti flirt

La famosa comica e imitatrice Virginia Raffaele ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo svelando qualche aspetto inedito di sé.

Di recente chiamata in causa da Belen Rodriguez per via della sua imitazione, Virginia Raffaele è tornata a parlare e non ha fatto mancare alcuni passaggi piuttosto interessanti relativi proprio alle varie imitazioni da lei messe in atto, tra cui quella dell’argentina, ma anche spunti importanti in merito a flirt, presunti o vociferati.

Virginia Raggi: la verità sui flirt negli anni

Nel corso di una interessante intervista rilasciata a Repubblica e citata in queste ore da diversi media tra cui Fanpage, Virginia Raffaele è tornata a parlare della sua vita tra imitazioni famose e alcune situazioni legate a presunti flirt che le sono stati attribuiti negli anni, tra cui quelli molto chiacchierato ancora oggi con Checco Zalone.

Senza fare giri di parole, quando alla comica e imitatrice è stato chiesto dei suoi presunti flirt, la donna ha risposto: “Quando non c’era con Claudio (Baglioni ndr), c’era con Zalone. Una volta ho incontrato Francesco De Gregori, me l’ha chiesto persino lui: ‘allora?’ Lo so, fa molto ridere”, ha detto restando comunque piuttosto vaga sull’argomento.

La stoccata a Belen per l’imitazione

Quando, però, si è parlato delle sue famose imitazioni, la Raffaele non si è certo nascosta. In questo senso, quasi a voler rispondere a Belen Rodriguez che aveva definito “volgarotta” la sua imitazione, la bella Virginia ha detto: “Se qualcuno soffre mi dispiace, ma ricordiamoci che esistono la satira, l’ironia, l’autoironia, la caricatura (deriva da caricare) e la parodia”, ha detto.

E ancora in riferimento all’argentina: “Forse era un suo periodo delicato. Credo di non aver offeso nessuno, le offese sono altre. Chaplin disse a Carla Fracci: ‘Quando sei imitata vuol dire che sei veramente grande’. Ci incontrammo e mi ringraziò, ero felicissima. A Colpo di Luna facevo la parodia di Barbara Alberti, colta e ironica. Abbiamo riso insieme”.