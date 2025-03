Laura Cremaschi, la confessione sulle labbra: “Ecco cosa mi è successo”

La famosa modella e volto di ‘Avanti un altro’, Laura Cremaschi, ha spiegato sui social alcune conseguenze subite per dei ritocchi.

Protagonista di ‘Avanti un altro’ ma anche come tentatrice a Temptation Island, Laura Cremaschi è tornata a far parlare di sé in queste ore per un sfogo importante relativo ad alcuni commenti ricevuti per il suo aspetto fisico. Nello specifico, la bellissima modella e volto tv ha spiegato la problematica che la affligge relativamente alle sue labbra e ad alcune punturine passate “andate male”.

Laura Cremaschi: i commenti degli haters

Attraverso un lungo post Instagram con tanto di sfogo, Laura Cremaschi ha voluto fare chiarezza e rispondere a certi commenti ricevuti dagli haters a proposito del suo aspetto fisico ed in particolare alle sue labbra che, secondo alcuni, sarebbero non belle a causa dei ripetuti interventi estetici e delle cosiddette punturine.

Laura Cremaschi – www.donnaglamour.it

La modella di ‘Avanti un altro’ ha quindi fatto un video evidenziando i vari messaggi ricevuti nel tempo. “Ma cosa ti sei fatta alle labbra?”, si legge. “Ti sei rovinata con i ritocchi”, “Ma ca**o hai fatto, eri così bella e adesso sei peggio di prima”, ha commentato qualche haters senza sapere, in realtà, come stiano le cose per la donna.

Lo sfogo e cosa è successo alle sue labbra

Proprio in questo senso, la Cremaschi ha deciso di intervenire: “Voglio dire una cosa una volta per tutte. Quando ero molto giovane, come tante altre ragazze, ho fatto delle punturine alle labbra. Purtroppo non mi sono affidata alla persona giusta e mi è stato iniettato un materiale non riassorbibile, probabilmente silicone. Col tempo si è spostato, si è modificato e oggi mi porto addosso le conseguenze”, ha detto nel suo sfogo social.

“Non è un effetto voluto, non è un capriccio estetico recente, è qualcosa che fa parte di me da oltre 15 anni. Eppure, ogni volta che pubblico un video, ogni volta che parlo, c’è sempre qualcuno che scrive. Ho raccontato esperienze serie, dolorose. profonde, eppure c’è chi riesce solo a soffermarsi su un dettaglio […]. Io oggi non nascondo i miei difetti, perché sono parte di me e io vado bene anche così”.