Ecco alcuni nomi delle tentatrici più famose di Temptation Island che sono riuscite a fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Chi l’ha detto che una carriera nel mondo dello spettacolo non possa iniziare dal ruolo, sempre troppo chiacchierato, come quello della tentatrice? Oggi vi riportiamo alcuni esempi di donne ormai affermate nel campo della moda, dei social, della tv e dello spettacolo in generale, e che hanno mosso i loro primi passi proprio sulle spiagge bianche della Sardegna all’interno del docu-reality delle coppie targato Mediaset. Qui dove si sono confrontate con i fidanzati in cerca di risposte sulle loro relazioni d’amore e dove hanno invece trovato anche il successo. Ecco alcune fra le tentatrici più famose nella storia del programma televisivo più atteso dell’estate: Temptation Island.

Anche Teresa Langella e Laura Cremaschi fra le tentatrici che hanno avuto successo

Nata a Napoli il 31 Gennaio del 1992, Teresa Langella spicca nel nostro elenco di tentatrici che hanno avuto maggior successo perché proprio dopo la sua partecipazione fra le single di Temptation Island, le si sono letteralmente spalancate le porte del mondo dello spettacolo.

Laura Cremaschi

La Langella in realtà era già nota per la sua attività come cantante neomelodica ma ha raggiunto la fama e la popolarità grazie al suo ruolo da “tentatrice” diventando anche una delle troniste più seguite a Uomini e Donne. Teresa langella si è poi affermata anche fra le influencer italiane più seguite e da diverso tempo è entrata nella famiglia delle speaker di Radio 105.

Anche Laura Cremaschi, per chi non lo ricordasse, ha preso parte come tentatrice a Temptation Island Vip nell’estate del 2018. La bella showgirl italiana con la sua bellezza a soli 19 anni aveva già conquistato il titolo di Miss Padania nel 2006 ma per lei la vera notorietà è arrivata interpretando il ruolo della Bonas nel programma tv, Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Le tentatrici che hanno avuto successo nel mondo dei social

Hanno invece avviato una brillante carriera sui social le ex tentatrici: Cecilia Zagarrigo e Federica Francia. La prima è nata il 30 luglio del 1994 a Torino e dopo aver anche partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne si è affermata come influencer sui social. Federica Francia, professione modella ed ha origini romane, prima della sua partecipazione a Temptation nel 202, aveva anche vinto il concorso di bellezza Miss Miluna Lazio nel 2017 ed oggi può vantare milioni di followers in rete.