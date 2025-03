Veronica Ferraro svela il nome del figlio in arrivo: la scelta curiosa

Ha annunciato insieme a Davide Simonetta di aspettare un figlio, il primo. Adesso Veronica Ferraro ha svelato anche il nome scelto.

Poco più di un mese fa, Veronica Ferraro ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bebè co Davide Simonetta. La coppia ha raccontato la propria felicità e anche le varie difficoltà avute nel concepire un piccolo. Adesso, la donna ha voluto spiegare anche il nome scelto per il bimbo in arrivo dando anche una curiosa motivazione.

Veronica Ferraro e il primo bimbo in arrivo

La gioia per l’arrivo del primo bebè è immensa per Veronica Ferraro e Davide Simonetta. La coppia ha fatto ricorso alla fecondazione assistita per avere questo bel regalo. Nel corso della settimane successive al lieto annuncio, proprio su questo argomento la donna aveva voluto rimarcare alcuni aspetti che avevano comportato delle critiche eccessive verso lei e suo marito.

Veronica Ferraro – www.donnaglamour.it

La Ferraro, carissima amica di Chiara Ferragni, aveva risposto a chi l’aveva criticata per aver fatto ricorso alla fecondazione assistita: “Io ho affrontato un percorso di fecondazione assistita, e per fortuna è riuscito al primo tentativo. So di essere stata fortunata, non voglio fare del vittimismo, ma proprio per questo so anche quanto possa essere un cammino emotivamente ed economicamente impegnativo”. Il suo discorso è stato fatto per spiegare che non esistano “figli di serie A e di serie B”.

Il nome scelto: il post social

Ad ogni modo, adesso, la felicità sua e di Simonetta è immensa soprattutto dopo aver trovato la quadra anche per il nome del piccolo. La donna lo ha voluto annunciare con un post su Instagram: “Orlando“, ha scritto la Ferraro prima di motivare la decisione presa. “Orlando perché potrai essere tutto ciò che vorrai. Furioso quando ti servirà il coraggio e innamorato quando sceglierai l’amore. Libero di scrivere la tua storia proprio come un vero eroe. Il nostro. Ti aspettiamo Olly”, le sue parole.