La famosa attrice Sara Ricci ha parlato delle relazioni avute con uomini molto più giovani di lei confessando tutto in tv.

Ha fatto discutere nella passata edizione del Grande Fratello per alcuni comportamenti. Sara Ricci è destinata a tornare sulla cresta dell’onda anche adesso per alcune dichiarazioni rilasciate nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’. Tema scottante: le relazioni tra partner con età molto diversa tra loro.

Sara Ricci a La Volta Buona da Caterina Balivo

Pomeriggio movimentato su Rai 1 con Caterina Balivo protagonista a ‘La Volta Buona’ con diversi ospiti scoppiettanti. Tra i vari argomenti affrontati, anche quello delle relazioni tra partner con età spesso molto diverse tra loro. Di questo hanno parlato volti piuttosto conosciuti come, per esempio, Sara Ricci ma anche Lory Del Santo.

Prima di focalizzarci sulle parole discutibili della Ricci, a parlare della differenza d’età in una relazione è stata anche Lory Del Santo che accanto a sé aveva Marco, il fidanzato molto più giovane di lei con cui, ormai, fa coppia fissa da tempo. I due hanno raccontato i pregi e i difetti di questo genere di rapporto portando poi gli altri ospiti ad intervenire.

Le relazioni con uomini più giovani: la confessione

Quando è stato il momento della Ricci, ecco alcune dichiarazioni davvero curiose. Parlando dell’uomo più giovane con cui l’attrice era mai stata: “Un ragazzo di 23 anni, mi ha fatto una corte sfrenata, non ho potuto rifiutare”, ha detto. E ancora: “Poi anche con un altro ragazzo di 34 anni. Qui devo dire che, invece, ero coetanea con la mamma e a lui infastidiva sempre che lo dicessi perché io lo dicevo ogni volta che lo presentavo”. La Ricci ha poi aggiunto: “Per me il fatto di scendere sempre di più con l’età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare“.