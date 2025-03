Amici, Deborah Lettieri si sfoga dopo la prima puntata del Serale

Il Serale di Amici inizia con sorrisi, delusioni ed eliminazioni ma anche reazioni alla puntata come quella forte di Deborah Lettieri.

Primi sfoghi dopo la puntata numero uno del Serale di Amici. Dopo la doppia eliminazione, ecco sui social la professoressa Deborah Lettieri che ha voluto parlare del significato di “vittoria” e del “vincere” con possibile riferimento all’esito, appunto, della prima uscita dei ragazzi nell’appuntamento conclusivo del talent show.

Amici, Deborah Lettieri sui social dopo il Serale

La maestra di Amici, Deborah Lettieri, al primo anno nella scuola e quindi alla prima esperienza da insegnante anche al Serale, ha reagito a seguito della messa in onda della prima puntata dell’atto conclusivo del talent. La prof si è trovata a dover battagliare anche con i suoi colleghi tra guanti di sfide e altre esibizioni e, probabilmente, non ha digerito alcune cose.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In questo senso, la professoressa ha scritto un lungo messaggio sui social: “Vincere può avere tanti significati. Per alcuni è una dimostrazione di superiorità, per altri è il frutto di un percorso di crescita. C’è chi affronta la sfida con coraggio, chi lo fa con incoscienza, c’è chi sceglie di non accettarla perché sa che ci sono trappole nascoste, e c’è chi, invece, in ogni caso si assicura condizioni favorevoli per non correre rischi”.

La vera vittoria: lo sfogo

Le parole della Lettieri, con il passare del suo messaggio, sono diventate un vero e proprio sfogo sul significato della parole “vittoria”. L’insegnante di danza ha aggiunto nel suo post: “C’è chi crede che il fine giustifichi i mezzi, chi si aggrappa a dettagli irrilevanti pur di dimostrare qualcosa, e chi, pur avendo fatto di tutto per avere il vento a favore, sente comunque il bisogno di sminuire l’altro per sentirsi più forte. Ma la vera forza non ha bisogno di sotterfugi. La bravura non si cancella con una gomma, non si può coprire con una stampa, né si valuta grazie a una strategia ben studiata. Alcune vittorie parlano da sole, altre lasciano solo il rumore di una caduta di stile”.

E ancora: “Non esiste vittoria onorevole se per ottenerla si deve screditare qualcun altro“. – Platone. E a volte, anche chi non vince lascia il segno. Perché il valore di chi si è messo in gioco con fatica non si misura da un risultato, ma da ciò che riesce a dimostrare. “La vera vittoria non è dominare un avversario, ma superare se stessi”. – Aristotele. Qual è stata la vostra vittoria più recente? Il risultato più bello? O indipendentemente dal risultato, qual’è stata quella sfida che pensavate di non poter affrontare?”, ha concluso con una domanda la Lettieri suscitando diverse reazioni dei fan che hanno letto nelle sue parole una sorta di reazione ai fatti del Serale che hanno visto anche i suoi allievi coivolti in guanti di sfida non ottimali.