Prima puntata del Serale di Amici: ecco come è andata tra sorprese, gli eliminati e le reazioni a caldo tra studio e casetta.

Il Serale di Amici è finalmente iniziato. Dopo l’addio prima della partenza ufficiale con l’infortunio ad un allievo, ecco le prime eliminazioni. Infatti, come conclusione della primissima serata dell’appuntamento conclusivo del talent, sono stati ben due i ragazzi costretti a lasciare la trasmissione di Canale 5 condotta, come sempre, da Maria De Filippi.

Amici, la prima puntata del Serale

Le emozioni del Serale di Amici sono iniziate. Al netto delle anticipazioni che erano filtrate in settimana, i telespettatori del talent di Canale 5 hanno potuto osservare nel dettaglio come sia sia sviluppata la primissima serata dell’appuntamento conclusivo della trasmissione. Come capita ogni anno, fin dalla sua partenza, il Serale regala sensazioni forti e, va detto, anche amarezza per chi viene eliminato.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Davanti ad una giuria rinnovata in parte, con Malgioglio confermato e al suo fianco Amadeus e Elena D’Amario, i ragazzi della scuola si sono sfidati tra canzoni e coreografie studiate alla perfezione. La gara si è sviluppata come accade da qualche edizione, con le squadre capitanate dalle coppie dei professori. Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, Emanuel Lo con Lorella Cuccarini e quella formata da Anna Pettinelli con Deborah Lettieri.

Gli eliminati e le reazioni

Dopo i vari round di sfida, la prima allieva ad essere eliminata dal Serale è stata Asia. La ragazza ha dovuto lasciare la scuola ma non prima di dire: “Grazie a tutti perché è stata un’opportunità di crescita, ho imparato molto da tutti quanti e farò tesoro degli insegnamenti”. Allo stesso tempo, ecco la prima sorpresa della serata con le parole di Maria De Filippi: “Quando vuoi e se vuoi, puoi tornare a ballare con i professionisti“.

Successivamente la gara è andata avanti e ha portato, nei due round seguenti, al ballottaggio tra la ballerina Francesca e il cantante Vybes. Ad essere eliminato definitivamente da Amici è stato il ragazzo. “È stato un piacere esibirmi su questo palco, qualche anno fa non lo avrei mai creduto possibile”, ha detto il giovane artista che dopo aver ricevuto la notizia da parte di Maria De Filippi si è sciolto in un grande abbraccio, prima con Francesca e poi con il resto dei ragazzi con Trigno particolarmente colpito visto il loro legame.