“Ho tante cose da dire”: il video inatteso di Chiara Ferragni

Momento di ripartenza per Chiara Ferragni che ha deciso di parlare via social e di mandare anche un “consiglio non richiesto”.

L a sua vita privata è ripartita con Giovanni Tronchetti Provera e in queste ore si sta godendo il compleanno dei suoi figli, prima Leone e poi Vittoria. Stiamo parlando naturalmente di Chiara Ferragni che tramite un video su TikTok ha deciso di rompere il silenzio passando da una quasi “minaccia” fino ad un “consiglio non richiesto” per i suoi fan.

La ripartenza di Chiara Ferragni

Non sappiamo in che modo voglia parlare in futuro e di cosa ma Chiara Ferragni, nelle ultime ore, è uscita allo scoperto con un contenuto social enigmatico. L’imprenditrice digitale, dopo lo scandalo pandoro e quello delle uova di Pasqua, ha dovuto fare i conti anche con la fine del suo matrimonio con Fedez. Una situazione che, piano piano, sembra essersi stabilizzata con la donna che sta provando a ripartire.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La Ferragni, infatti, sia a livello professionale che privato ha dato di recente una svolta importante. Se per quanto riguarda la sua azienda, la giustizia ha fatto o farà il suo corso, anche la vita personale di Chiara sembra essere andata avanti in positivo con la relazione con Giovanni Tronchetti Provera che starebbe andando nel verso giusto. A conferma di questo, proprio un video messaggio iniziato con una frase: “Ho tante cose da dire e prima o poi le dirò“.

Il consiglio non richiesto: il video

A queste primissime parole, però, ha fatto seguito un contenuto di ben altro tenore. Un “consiglio non richiesto” collegato, se vogliamo, proprio alla situazione da poco vissuta in prima persona da Chiara: “Quando la vostra vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli – e ci passiamo tutti quanti e ci siamo passati tutti quanti, può succedere a tutti -, la cosa che più mi ha aiutato è ripartire da me stessa“, ha detto.

La Ferragni ha quindi aggiunto nel video: “Si tratta di fare piccole cose che ti fanno stare bene, come bere tanta acqua, provare ad allenarsi, vedere un film che sai ti piacerà, leggere un libro, proprio delle piccole ca**ate che diamo per scontate, ma che se iniziano a far parte della nostra routine, ti danno quel senso di completezza e l’idea di essere riuscita a fare qualcosa di buono per te. Ti dà quella bella sensazione che ti porta in un mindset positivo. Quindi quando tutto è un casino, partite da voi stessi“.