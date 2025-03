La coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller è stata ospite di Verissimo: non solo il battesimo delle figlie, anche un bellissimo annuncio.

Dopo aver festeggiato il primo compleanno delle loro figlie, Penelope e Ginevra, Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati protagonisti sul piccolo schermo come ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 22 marzo 2025. I due hanno condiviso con il pubblico momenti significativi della loro vita familiare e annunciato importanti novità sul loro futuro insieme.

Veronica Peparini e Andreas Muller: primo anno da genitori

Come detto, la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller ha recentemente celebrato un evento speciale: il primo compleanno e il battesimo delle loro gemelline, Penelope e Ginevra. La festa si è tenuta il 18 marzo presso la Peparini Academy a Roma, l’accademia di danza fondata dal fratello di Veronica, Giuliano Peparini. L’allestimento dell’evento è stato caratterizzato da tonalità delicate di rosa, con palloncini e decorazioni floreali che hanno creato un’atmosfera festosa e raffinata.

Veronica Peparini – www.donnaglamour.it

“Questo primo anno è stato davvero gioioso”, hanno raccontato a tal proposito la Peparini e Muller nella recente puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. “Le nostre figlie ci hanno dato una gioia immensa, sono tutto. Non ci immaginiamo quello spazio senza Ginevra e Penelope“. La coreografa ha poi aggiunto: “Avere quattro figli… il tempo è passato così. Ho potuto rivivere questa gioia, non era per niente scontato. Non lo avrei mai immaginato. Oggi mi sento diversa. Con Daniele e Olivia ero all’inizio, dovevo creare tante cose di me anche nel lavoro. Invece adesso mi sento più appagata per cui mi vivo le mie figlie diversamente”.

Il lieto annuncio sul matrimonio

Oltre al battesimo e al loro primo anno da genitori, Veronica e Andreas hanno poi annunciato qualcosa che sembrava essere nell’aria da qualche tempo: il loro matrimonio. “Ci stiamo già lavorando, sarà tra agosto e settembre”, hanno fatto sapere sempre a Verissimo. “Più settembre perché ad agosto fa caldo. Piano piano… non è semplice. Ho già visto dei vestiti, sono anche andata a una sfilata, erano tutti bellissimi”, ha aggiunto Veronica parlando dell’abito da sposa.