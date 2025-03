Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano compleanno e battesimo delle gemelline che compiono un anno.

Il 18 marzo è stata una giornata speciale per Veronica Peparini e Andreas Muller, che hanno festeggiato il primo compleanno delle gemelline Penelope e Ginevra e il loro battesimo.

Le bambine, nate lo scorso 18 marzo, sono state le protagoniste indiscusse di una festa speciale organizzata a Roma, presso l’accademia di danza di Giuliano Peparini, dai genitori ballerini. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Un compleanno speciale per Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno vissuto una giornata indimenticabile. L’evento è stato all’insegna dell’amore e della gioia, con decorazioni raffinate in tonalità di rosa e un’atmosfera magica condivisa con amici e familiari.

Andreas Muller ha espresso tutta la sua emozione sui social, condividendo un video che ripercorre la gravidanza di Veronica Peparini e l’arrivo delle due bambine.

Nel suo messaggio ha ricordato i momenti difficili affrontati durante la gestazione: “Oggi festeggiamo il primo anno di vita delle nostre piccole guerriere. Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo, ma ora siamo qui a celebrare entrambe e a ringraziare la vita per questo dono meraviglioso“.

Veronica Peparini radiosa dopo un anno dalla nascita delle gemelle

A un anno dal parto, Veronica Peparini ha sfoggiato una forma invidiabile, indossando un elegante abito nero attillato. Le piccole Penelope e Ginevra, vestite di bianco per l’occasione, hanno incantato tutti con la loro dolcezza. Tra gli invitati erano presenti anche Daniele e Olivia, i figli che la coreografa ha avuto dal precedente matrimonio con Fabrizio Polli.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno dimostrato più volte quanto il loro amore sia forte. Dopo l’annuncio della gravidanza a Verissimo, la coppia ha condiviso con i fan ogni passo di questa avventura straordinaria. Ora, con il battesimo e il primo compleanno delle gemelline, hanno scritto un nuovo capitolo della loro storia.