Terribile lutto colpisce la nobiltà europea: l’arciduchessa Estella d’Austria è morta a 46 anni dopo la lunga malattia.

Il mondo dell’aristocrazia europea è in lutto per la scomparsa di Estella d’Austria. L’arciduchessa, moglie dell’arciduca Carl Christian, è morta all’età di 46 anni a causa di un cancro. La notizia è stata ufficialmente confermata dalla famiglia in un comunicato pubblicato l’8 marzo su Le Figaro’s Carnet du Jour, in cui il marito, i figli, i genitori e i suoceri hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita. Ma scopriamo che cosa è successo.

Estella d’Austria: un funerale intimo in Francia

“Suo marito, l’arciduca Carl Christian, i loro figli, i suoi genitori e i suoi suoceri sono profondamente addolorati nell’annunciare che l’arciduchessa Estelle d’Austria, nata Lapra de Saint Romain, è stata chiamata a Dio” si leggeva nell’annuncio della scomparsa.

Le esequie di Estella d’Austria si sono svolte l’11 marzo presso il Monastero Francescano di Cimiez, a Nizza. Alla cerimonia erano presenti il marito Carl Christian e i loro cinque figli: Zita di 17 anni, Anezka di 15, Anna di 12, Paola di 10 e Pier-Giorgia di 4 anni.

La familia imperial austriaca arropa a los cinco hijos de la archiduquesa Estelle en su funeral https://t.co/1n5t9A4GCB — Revista ¡HOLA! (@hola) March 12, 2025

Secondo Point De Vue, il monastero è stato decorato con fiori bianchi e ciascuno dei bambini ha acceso una candela in memoria della madre.

Il sacerdote che ha celebrato il rito, Padre Antonio Basso, ha ricordato Estella per la sua “saggezza amorevole” e per la sua costante presenza alle funzioni religiose del monastero.

La vita di Estella d’Austria

L’arciduchessa, nata Estelle de Saint-Romain, aveva sposato Carl Christian nel 2007 in una cerimonia alla quale parteciparono numerosi esponenti della nobiltà europea, tra cui la principessa Astrid del Belgio, il principe Jean Napoléon e il duca di Castro.

La coppia ha sempre vissuto lontana dai riflettori, mantenendo un profilo discreto. Il loro matrimonio, celebrato con grande partecipazione pubblica, venne seguito da un viaggio di nozze in Messico.

Alla cerimonia funebre erano presenti anche altre personalità di spicco della nobiltà europea.

Erano, infatti, presenti la principessa Marie-Astrid del Lussemburgo e Ferdinand d’Asburgo.