Striscia la Notizia accusa il Grande Fratello: il televoto potrebbe essere pilotato dai familiari dei concorrenti.

Striscia la Notizia continua a smascherare programmi e meccanismi nascosti della televisione, e stavolta sotto la lente del tg satirico ci è finito il Grande Fratello. Stavolta le accuse mosse dal programma di Antonio Ricci sono molto gravi: il televoto sarebbe pilotato.

Il servizio andato in onda durante l’ultima puntata di Striscia ha denunciato una possibile irregolarità nel voto da casa. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Striscia la Notizia: la mamma di Lorenzo Spolverato al centro delle accuse

Striscia la Notizia nel corso del servizio ha denunciato la possibilità che i familiari dei partecipanti influenzino il televoto grazie a strategie mirate.

Al centro delle accuse c’è la mamma di Lorenzo Spolverato, la quale, secondo quanto emerso, avrebbe incitato un gruppo di sostenitori a votare in massa per il figlio e per Shaila Gatta.

Qui il video del servizio di Striscia la Notizia.

L’inchiesta è stata condotta da Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, che ha spiegato come la creazione di account multipli possa generare centinaia di migliaia di voti, falsando di fatto il risultato finale.

Secondo Dianda, un solo gruppo fandom potrebbe arrivare a generare fino a 600mila voti, e questo inciderebbe significativamente sulle eliminazioni e sulle nomination del reality. Questo meccanismo permetterebbe ai familiari o ai fan più organizzati di influenzare il gioco, andando quindi contro la regolarità della competizione.

Il regolamento del Grande Fratello: sanzioni e anomalie

Il regolamento del Grande Fratello prevede chiaramente che, in caso di anomalie nei voti, RTI possa annullare o sospendere le preferenze irregolari.

Tuttavia, secondo l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, questo tipo di provvedimento non sarebbe ancora stato adottato, e ciò apre interrogativi sulla trasparenza del televoto.

Al momento, la produzione del Grande Fratello non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tuttavia, il pubblico e i fan del reality attendono chiarimenti per capire se le votazioni siano effettivamente corrette o se ci siano delle irregolarità che potrebbero influenzare l’esito del gioco.