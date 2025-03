Mara Venier lascia Roma dopo 25 anni per trasferirsi a Milano accanto al marito Nicola Carraro. Scopri il motivo della scelta.

La “zia d’Italia”, Mara Venier ha sorpreso i suoi fan con un annuncio inaspettato: lascia la sua amata Roma per trasferirsi a Milano. Una scelta non facile, ma per amore è disposta a fare questo ed altro. Infatti, la decisione di lasciare la città in cui vive da oltre 25 anni è un gesto d’amore nei confronti del marito Nicola Carraro. Ma scopriamo tutti i dettagli rivelati dalla conduttrice televisiva nell’intervista a Oggi.

Mara Venier: il legame con Roma e il trasferimento a Milano

Per la conduttrice veneta, Roma è sempre stata una seconda casa, ma il bisogno di Nicola Carraro ha avuto la priorità.

“Venticinque anni fa è stato Nicola a seguire me, trasferendosi in una città dove non aveva amici e aspettandomi per ore in camerino. Ora è giusto che sia io a seguirlo” ha dichiarato Mara Venier.

Nicola Carraro e Mara Venier – www.donnaglamour.it

Milano, quindi, diventerà la loro nuova residenza. Una scelta non casuale, dato che qui vivono i figli di Carraro e sempre qui si trova la struttura sanitaria che lo segue per i suoi problemi respiratori.

Si tratta, quindi, di un gesto d’amore che conferma, ancora una volta, il profondo legame che unisce Mara e il marito Nicola.

Una storia d’amore che dura da oltre vent’anni

La relazione tra Mara Venier e Nicola Carraro è una storia d’amore d’altri tempi, iniziata nel 2000 con un vero colpo di fulmine.

Un incontro segnato dal destino, come ha raccontato la stessa conduttrice: “Il 19 settembre del 2000 ho conosciuto Nicola, esattamente dieci anni dopo aver perso il figlio che aspettavo da Renzo Arbore. È stato un segno“.

Dopo più di vent’anni insieme, Mara Venier dimostra ancora una volta quanto sia forte il legame con il marito, scegliendo di seguirlo in questo nuovo capitolo della loro vita.