Mara Venier, momento speciale con il marito: dove sono diretti

La salute del marito e il viaggio per qualche ora di relax: Mara Venier ha raccontato come e dove trascorrerà le prossime ore.

Alcuni giorni fa aveva destato particolare preoccupazione una foto con tanto di messaggio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, in carrozzina. L’uomo è alle prese con una serie di problematiche fisiche che ne stanno condizionando la routine. In questo senso, dopo l’ultima puntata di ‘Domenica In’, la Zia della Tv ha voluto raccontare il viaggio intrapreso proprio con il marito per una destinazione molto speciale.

Le condizioni di Nicola Carraro

Spesso al centro di diverse voci, il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha recentemente spiegato di non essersela passata molto bene ultimamente. Qualche giorno fa, l’uomo si era mostrato in sedia a rotelle raccontando, appunto, alcune delle problematiche avute. “Sono passati 107 giorni dall’ inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”, aveva detto.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

In precedenza, lo stesso Carraro aveva spiegato di essere stato, di fatto, messo ko da “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”. L’uomo aveva aggiunto: “Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua”.

Il racconto di Mara Venier verso le terme

In questo senso, ecco giocare un ruolo fondamentale Mara Venier che sta facendo su e giù tra lavoro e casa di Carraro per stargli vicino. Su Instagram, tramite una storia, la donna ha spiegato i prossimi step di relax con suo marito: “Ieri Domenica In, trenino, Milano e adesso siamo con l’amore mio e si va ad Abano Terme“, le sue parole con tanto di clip all’interno di un van con le immagini con la carrozzina nel cofano e il buon Nicola accanto pronto per le terme, probabilmente anche al fine di aiutare la guarigione dalle problematiche di salute avute.