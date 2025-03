La famosa influencer Rosalinda Cannavò ha parlato delle problematiche vissute in passato legate ai disturbi alimentari.

Dopo l’arrivo della piccola Camilla, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno vivendo la loro bellissima vita da genitori. Eppure, non mancano alcune riflessioni in merito al passato e a determinate difficoltà che soprattutto la ragazza ha dovuto affrontare. A Le Iene, la giovane ha parlato tramite un monologo a proposito dei disturbi alimentari che l’hanno condizionata per tanto tempo.

Rosalinda Cannavò: il momento difficile

Nel corso della recente puntata de Le Iene, Rosalinda Cannavò è stata protagonista di un monologo molto importante nel quale ha messo in luce alcuni dei momenti anche drammatici vissuti in passato a causa dei disturbi alimentari che l’avevano condizionata. Nello specifico, come più volte da lei raccontato, la giovane ha L’attrice ha sofferto di anoressia.

Rosalinda Cannavò – www.donnaglamour.it

L’occasione del monologo a Le Iene è stata per Rosalinda un modo per aprirsi con il pubblico e, allo stesso tempo, per sensibilizzare tutte le persone che stanno affrontando una situazione simile a quella che ha vissuto lei. La Cannavò, infatti, ha spiegato come fosse alla continua ricerca della perfezione, che non era mai abbastanza.

Il monologo a Le Iene

La Cannavò ha detto nel suo monologo a Le Iene: “Per tanto tempo ho vissuto prigioniera di un’idea malata di perfezione. Mi guardavo e non mi riconoscevo“, le sue parole. “Mi pesavo e non ero mai abbastanza. Mangiavo e mi sentivo in colpa, non mangiavo e mi sentivo forte. Un circolo vizioso che però mi ha tolto tutto: la salute, la serenità e la gioia di vivere”.

Però, da tutto questo è possibile uscirne e lei è la dimostrazione: “Uscire da quell’incubo non è facile ma è possibile. Serve aiuto, coraggio, devi smetterla di nasconderti. I disturbi alimentari non sono un capriccio, sono una malattia che si può e si deve curare. Parla, chiedi aiuto”, ha consigliato Rosalinda.