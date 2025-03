GF, Shaila nel mirino di Stefania Orlando: il messaggio fuori dalla Casa

Le dinamiche interne del GF sono sotto la lente dei telespettatori e anche degli ex ex concorrenti: Stefania Orlando ha parlato di Shaila.

Già in passato Stefania Orlando aveva posto l’accendo su certe dinamiche attuale “solo per vincere” da parte di Shaila Gatta al Grande Fratello. Anche adesso, dopo la sua uscita di scena, la bella Orlando ha rincarato la dose contro l’ex Velina sottolineando come la ragazza abbia cambiato atteggiamento con un unico vero scopo.

Stefania Orlando, le precedenti critiche a Shaila

Che Stefania Orlando non abbia una particolare stima di Shaila Gatta lo si era capito da tempo. La bionda showgirl, quando ancora era nella Casa del Grande Fratello, non aveva fatto mancare diversi commenti non certo positivi sulla ragazza e sul suo fidanzato, Lorenzo Spolverato. Secondo la Orlando, infatti, la coppia stava facendo di tutto pur di farsi vedere e arrivare in finale.

La bella Stefania aveva detto alla coppia in modo chiaro quale fosse il suo pensiero: “Siete sempre al centro di questa casa. Non è una cosa normale. Ieri sera stavate litigando e sembrava un copione scritto e ora siete tutti baci e abbracci”. Il commento della donna era stato appunto in merito all’esasperazione di certi comportamenti da parte di Gatta e Spolverato solo con l’intento di arrivare fino alla fine del reality per vincere.

L’affondo in un post social

In questo senso, spicca invece il commento più recente della Orlando via social. In un post su X, infatti, la donna, eliminata nei giorni scorsi dal reality, ha aggiunto come Shaila avrebbe modificato il proprio atteggiamento sempre con l’obiettivo di arrivare fino alla fine del GF: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo. Ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”, le sue parole.