Diventata famosa in Italia anche grazie al Grande Fratello, Oriana Marzoli sembra pronta alle nozze con il fidanzato Facundo.

Dopo essersi candidata per un nuovo GF, Oriana Marzoli è tornata a far parlare di sé per la sua vita privata. In particolare, la bellissima modella sembra essere intenzionata a fare sul serio con il suo fidanzato Facundo Gonzalez con il quale starebbe pensando anche al matrimonio e a mettere su una bella famiglia.

Oriana Marzoli e la storia con Facundo Gonzalez

In Italia, come anticipato, in tanti se la ricordano per la partecipazione al Grande Fratello Vip e anche per la relazione, molto tormentata, con Daniele Dal Moro. Adesso, Oriana Marzoli ha cambiato decisamente mood, specie da quando ha avuto modo di conoscere il suo attuale nuovo fidanzato, Facundo Gonzalez.

Oriana Marzoli – www.donnaglamour.it

Dopo la partecipazione al GF, nell’edizione 2022/2023, la Marzoli ha vissuto un periodo di rinascita sancito, in modo definitivo, dalla nuova storia d’amore con Facundo Gonzalez, argentino conosciuto nel programma ‘Ganar o Servir – De vuelta al pasado’, circa un anno fa. I due sembrano molto felici e nelle loro intenzioni pare esserci pure quella del matrimonio.

Il matrimonio e la famiglia

Intervistata da Eva Tremila, la Marzoli avrebbe aperto all’ipotesi delle nozze con il suo dolce compagno: “La verità è che ci proiettiamo al futuro, credo che per tutta la vita. Vogliamo formare una famiglia. Abbiamo questa idea in mente, ma non in questo momento“, le sue parole.

La ragazza ha poi spiegato anche il modo in cui si senta insieme al fidanzato: “È la prima volta che mi sento davvero valorizzata e rispettata. Sento che non c’è competizione a livello lavorativo, con lui è esattamente il contrario. Facundo mi motiva a crescere e mi supporta”. Insomma, staremo a vedere come andranno le cose. Se sono rose, fioriranno…