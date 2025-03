“Torna in cucina”: Antonella Clerici si difende dagli haters in diretta tv

Presa di mira dagli haters per un commento espresso via social, Antonella Clerici si è difesa in diretta tv durante la sua trasmissione ‘È Sempre Mezzogiorno’.

Solamente poche settimane fa, la sua trasmissione, ‘È Sempre Mezzogiorno’, era stata teatro di uno scherzo diventato virale. Adesso, invece, per Antonella Clerici l’ultima puntata del programma Rai da lei condotto è stato il modo per replicare a tono a tutti quelli haters che via social l’hanno criticata aspramente per aver dato un giudizio non positivo sul film ‘Anora‘, vincitore di ben cinque Oscar nel 2025.

Antonella Clerici, il commento sul film ‘Anora’

Nelle scorse ore, tramite un post su X, Antonella Clerici aveva voluto dare un proprio commento in merito al film ‘Anora, di Sean Baker, che ha dominato gli Oscar 2025 vincendo cinque statuette nelle categorie ‘Miglior film’, Miglior regia’, ‘Miglior attrice protagonista’ a Mikey Madison, ‘Miglior sceneggiatura originale’ e ‘Miglior montaggio’.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

La presentatrice non aveva trovato chissà quali particolarità nel film e aveva deciso di esprimere il proprio giudizio con un post su X: “Anora il vincitore di 5 oscar è uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto”, erano state le parole della Clerici che, quindi, manco a dirlo, non è rimasta entusiasta dell’opera.

Anora il vincitore di 5 oscar e' uno dei film piu' brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto #oscar #Anora — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) March 15, 2025

Le critiche e lo sfogo in diretta tv

A seguito delle parole della Clerici, una serie di commenti negativi da parte di haters sono arrivati ai suoi danni. In tanti, infatti, non hanno trovato carine le parole della donna che, a detta di molti, non avrebbe le abilità e le competenze per dare un giudizio di questo tipo. “Ma come fai a dirlo?”, “Ma ha vinto 5 Oscar, cosa ne capisci tu”, “Ma torna in cucina dai”, sono state alcune delle reazioni.

In questo senso, la Clerici ha deciso di rispondere a tutti ma lo ha fatto in diretta durante la sua trasmissione ‘È Sempre Mezzogiorno’: “Io ho detto che non mi è piaciuto, che non era un film da 5 Oscar e si è scatenata una ridda di commenti: alcuni erano d’accordo con me, altri mi hanno detto ‘torna in cucina’, una cosa che io odio, o anche ‘sei una boomer’. Insomma, io l’ho trovato un filmetto, non una roba da Oscar e soprattutto tanto sesso e droga e poco Rock ‘n’ Roll. Sarò una boomer ma a me non è piaciuto e ho espresso questo parere”, ha detto ribadendo il proprio pensiero e rispondendo a tono a tutti i criticoni.