Per qualcuno c’è aria di crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Un gesto dell’influencer e del calciatore avrebbe acceso dei dubbi.

Dopo una serie di furti in casa, per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sarebbe in atto un altro momento davvero complicato. In questo caso, però, in gioco ci sarebbe la loro relazione. Pare, infatti, che a seguito di un gesto da parte della coppia siano scoppiate indiscrezioni di crisi e malumori nel rapporto matrimoniale dei due.

Chiara Nasti, tolto il segui a Mattia Zaccagni: cosa succede

Nelle ultime ore, i più attenti del mondo social, si sono accorti di un qualcosa di diverso nei profili Instagram di Chiara Nasti e di suo marito, Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. La coppia, sposata e con due bambini, potrebbe essere in crisi. A far pensare a questa ipotesi sarebbe il fatto che i due si sarebbero tolti il “segui” dai rispettivi profili.

Inoltre, la stessa Nasti ha pubblicato una storia Instagram con un messaggio ricevuto che riguarda proprio la vita di coppia. L’influencer ha mostrato com un seguace le abbia fatto una sorta di “analisi” del momento. La bella Chiara si sentirebbe “sola” nell’affrontare le responsabilità della famiglia, probabilmente quelle da madre e non solo. Insomma, ci sarebbero delle ipotetiche mancanze da parte di Zaccagni.

La spiegazione dell’esperta

Sebbene non vi siano state spiegazioni in merito a certe parole arrivate e mostrate dalla Nasti, qualche utente ha chiesto delucidazioni agli esperti di gossip. In particolare, spicca il parere di Deianira Marzano che avrebbe spiegato la sua visione del tutto: “Non è successo nulla di grave“, ha detto l’esperta. “Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età. Questa mi sembra una richiesta di attenzioni più che lecita. Non sempre chi ci sta accanto riesce a comprenderci nelle nostre fragilità”.