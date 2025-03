Il duello a distanza tra Valerio Scanu e Tony Effe continua. Nuova frecciatina del cantante sardo dal rapper in diretta tv.

Botta, risposta e nuovo attacco. Continua “il dissing” tra Valerio Scanu e Tony Effe. Il cantante sardo, dopo aver punzecchiato il rapper riguardo il non saper cantare e l’autotune, ricevendo da parte sua una forte risposta. Adesso, un nuovo capitolo con le parole di Scanu a ‘La Volta Buona’ con tanto di “promessa” per il futuro.

Valerio Scanu-Tony Effe: le scintille

La vicenda tra Valerio Scanu e Tony Effe era iniziata da una risposta data da Scanu durante il programma ‘Maschio Selvaggio’ su Rai Radio 2. Il cantante aveva commentato senza giri di parole la performance di Effe a Sanremo 2025 sottolineando come, di fatto, il rapper non fosse così abile nell’intonazione e non sapesse cantare senza autotune.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

“Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente. Nemmeno uno strumento potente come l’autotune è riuscito a intonare la sua voce”, erano state alcune delle sue parole. Effe, dal canto suo, dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro per tale situazione, aveva risposto duramente a Valerio facendo prima finta di non conoscerlo e spiegando, poi, che lui stia lavorando come artista mentre Scanu no.

Nuovo attacco e promessa

Adesso, la nuova replica di Scanu che a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo ha sganciato una frecciatina a Effe: “Lui si è un po’ arrabbiato. Ma io ho solo risposto ad una domanda su di lui. È oggettivo che lui sia diversamente intonato. Non mi sembra di aver detto un’eresia. Ha stonato più di qualcuno. Ma io ho scelto questa linea, di dire ciò che penso. Il brano di Tony Effe non mi dispiace neanche”.

Scanu ha poi fatto una mezza promessa. Spinto dalla domanda della Balivo: “Ma la cantiamo la prossima volta la canzone? (Damme ‘na mano ndr di Effe)”. “Ma dai, si la prepariamo dai, perché no. Ci sto ma mi devo preparare. Mi serve un mese e mezzo per studiare musica, almeno (ride ndr)”.