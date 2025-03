Laura Freddi, slitta il matrimonio: tutta “colpa” di Carlo Conti

Interessante intervista a Laura Freddi in vista della sua partecipazione al programma di Carlo Conti ‘Ne vedremo delle belle’.

Le recenti scintille a distanza con l’amica-nemica Sonia Bruganelli fanno parte del passato. Adesso, nel presente di Laura Freddi c’è il nuovo programma di Carlo Conti nel quale sarà protagonista, ovvero ‘Ne vedremo delle belle’. La showgirl ha raccontato le sue sensazioni in merito all’inizio della trasmissione sottolineando come questo abbia portato o possa portare alcune “problematiche” anche alla sua vita privata e alle nozze in calendario.

Laura Freddi pronta al programma di Carlo Conti

Insieme ad altre colleghe, Laura Freddi sarà protagonista, come anticipato, del nuovo programma con Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle’. La showgirl ne ha parlato a Libero, citato da Leggo, in una intervista nella quale ha ripercorso alcune tappe della sua vita e della sua carriera professionale. In merito alla trasmissione prossima alla partenza, la Freddi ha espresso tutta la sua gioia.

Laura Freddi – www.donnaglamour.it

“Mi auguro sia una sfida solo giocosamente. Del resto siamo tutte professioniste”, ha detto la bella Laura in merito alla competizione che ci sarà tra le varie protagoniste. “Le showgirl le abbiamo fatte, ora siamo grandi, abbiamo tutte una certa esperienza. Credo che in definitiva sarà più un gioco per ridare luce, come dice anche Carlo Conti, al varietà e proprio al ruolo della showgirl che negli anni ha perso un po’ di centralità”.

Il matrimonio slitta?

Dopo aver parlato in lungo e in largo della sua carriera, dal ruolo di Velina sino all’esperienza con Maurizio Costanzo, ecco un passaggio sulla sua vita privata e il matrimonio con il suo compagno che, probabilmente, slitterà ancora proprio per “colpa” di Carlo Conti e della trasmissione. “Probabilmente slitterà ancora di un mese e mezzo perché il programma non era previsto”, ha raccontato. “È da prima del Covid che ci stiamo provando ma entro il 2025 si farà”.