James Van Der Beek si mostra dopo l’annuncio della malattia: il video

Il famoso attore di Dawson’s Creek, James Van Der Beek, è tornato a mostrarsi in pubblico dopo l’annuncio della terribile malattia.

Aveva scosso il mondo del cinema e della tv annunciando la sua battaglia contro un terribile male. Adesso, a distanza di alcuni mesi, James Van Der Beek, noto attore di Dawson’s Creek, è tornato a farsi vedere in pubblico con un lungo video sui social nel quale ha raccontato come stiano andando le cure e di come il cancro gli abbia cambiato la vita.

James Van Der Beek: la notizia della malattia

Alcuni mesi fa, James Van Der Beek, famoso attore di Dawson’s Creek, aveva raccontato a tutto il suo grande pubblico di essere malato e di avere un tumore al colon-retto. Una situazione molto complicata da accettare ma che sarebbe stata affrontata nel migliore dei modi. L’uomo aveva voluto sensibilizzare tutti con le sue parole mettendosi in gioco pubblicamente.

“È cancro“, aveva detto l’attore nel suo annuncio portando alla luce i numeri sulle persone che ogni anno vengono colpite da questo brutto male. Van Der Beek aveva tenuto a precisare che il suo raccontare la malattia voleva essere un modo per sensibilizzare tutti sulla necessità di fare controlli. “Sto bene e mi sento forte. È stata una bella iniziazione, e vi dirò di più quando sarò pronto”, erano state ancora le sue parole.

Il video dopo l’annuncio: come sta l’attore

Quel momento pare essere arrivato. L’attore, infatti, ha scelto di mostrarsi a distanza di alcuni mesi dall’annuncio della malattia per spiegare come stiano andando le cose. Se in queste ore ha pubblicato una foto insieme a suo figlio, in precedenza aveva optato per un video proprio sul cancro e gli insegnamenti ricevuti: “Mi sono trovato faccia a faccia con la morte […]”, ha detto.

“Non potevo più essere un marito che aiutava la moglie, un padre che andava a prendere i suoi figli e li metteva a letto ed era lì per ora. Non potevo nemmeno essere un custode della terra perché a volte ero troppo debole per potare gli alberi”, le sue parole prima di dare una bella notizia. “Sono in via di guarigione e le mie forze sono sempre di più. Quando sarò fuori pericolo ve lo farò sapere“, ha concluso l’attore.