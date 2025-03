Novità in vista per Stefano De Martino e Emma Marrone che torneranno a mostrarsi insieme in televisione. Ecco cosa sappiamo.

Dopo l’incontro a cena che ha riacceso le speranze dei fan, Stefano De Martino ed Emma Marrone torneranno protagonisti in televisione. Rigorosamente insieme. Sembra essere questo quello che accadrà tra pochissimo tempo in occasione dell’ultima puntata della trasmissione ‘Stasera tutto è possibile’.

Stefano De Martino ed Emma Marrone: i rumors

Sono stati una delle coppie più amate dal pubblico quando erano solo dei ragazzi e prima ancora che le loro carriere li portassero a diventare “pezzi grossi” dello spettacolo e della musica. Stiamo parlando naturalmente di Stefano De Martino ed Emma Marrone che hanno riacceso di recente i rumors sul loro conto dopo una serie di incontri.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

I due ex volti di Amici di Maria De Filippi hanno avuto un legame fortissimo e anche dopo la fine della loro relazione non si sono mai persi di vista confermando la grande stima reciproca e un rapporto di forte amicizia. In questo senso, i loro fan hanno sempre sperato e sognato una reunion anche in tema amoroso, cosa che va detto, non sembra poter accadere.

Di nuovo insieme in tv: ecco quando

Quella che, invece, sembra ci sarà, è una comparsa in tv insieme. De Martino, infatti, avrebbe invitato Emma nell’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’, il suo programma di successo. Come si legge su Dagospia, Stefano “per l’ultimo appuntamento stagionale in onda l’8 aprile ha deciso di invitare nientepopodimeno che Emma Marrone. Il loro finto ritorno di fiamma era stato accennato dai settimanali rosa dopo la presenza della cantante allo spettacolo teatrale del ‘pube de oro’ di TeleMeloni. Tutto può essere cavalcato per poi essere smentito magari proprio nel corso dell’ospitata dell’ex fidanzata che fu tradita da De Martino con Belen Rodriguez, a sua volta tradita con dodici donne diverse. L’invito di De Martino è arrivato, Emma accetterà?”. Non resta che attendere…