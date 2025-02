Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati avvistati a cena insieme: amicizia o ritorno di fiamma? Scopri i dettagli.

I fan di Emma Marrone e di Stefano De Martino possono tornare a sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, nonché ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Infatti, la cantante e il conduttore televisivo sono stati beccati insieme a cena, immagine che ha scatenato la curiosità dei fan e del web. Ma non si tratta del primo segnale di riavvicinamento.

I due, che hanno vissuto una relazione intensa nei primi anni 2000 dopo essersi conosciuti ad Amici, si sono ritrovati in un ristorante con altre persone, ma ciò non ha impedito ai sostenitori della coppia di sognare un possibile riavvicinamento.

Il gesto di Emma Marrone non passa inosservato

Solo pochi giorni fa, durante il suo spettacolo Meglio Stasera al Teatro Brancaccio di Roma, Emma ha dedicato a Stefano un messaggio speciale: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step“, accompagnato da un’emoji a forma di cuore.

Questo gesto ha immediatamente fatto scattare il gossip, e ha portato molti a chiedersi se tra i due ci sia solo una sincera amicizia o qualcosa di più.

La foto della cena ha ulteriormente alimentato la speranza dei fan.

EMMA e #StefanoDeMartino a cena insieme anche a Pino Perris! pic.twitter.com/mBQgLK4oW7 — emmamarronecore (@emmamarronecore) February 10, 2025

Cena di lavoro o ritorno di fiamma

Le ipotesi sulla loro cena sono tante. Alcuni pensano che possa trattarsi di una semplice cena tra amici, visto che negli ultimi anni i loro rapporti sono rimasti cordiali. Altri, invece, ipotizzano che dietro ci possa essere una collaborazione professionale. E, ovviamente, non manca chi spera in un ritorno di fiamma tra i due ex.

Per ora, non ci sono conferme ufficiali sulla natura del loro incontro. Ciò che è certo è che il pubblico non ha mai smesso di seguirli e ogni loro gesto continua a far discutere. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli!