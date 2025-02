Emma, sorpresa e dedica a Stefano De Martino: ecco perché

Un bellissimo gesto di Emma Marrone a Stefano De Martino non è passato inosservato. Ecco cosa è successo tra i due ex.

Solamente poche settimane fa ha svelato alcuni segreti inediti relativi al periodo della sua malattia. Adesso, Emma Marrone è tornata a far parlare per ben altre ragioni. In particolare per una bel gesto, con annessa dedica social, direttamente al suo ex storico, Stefano De Martino. I fan della cantante e del conduttore non si sono persi il tenero momento.

Emma, il rapporto con Stefano De Martino

Emma Marrone, famosa cantante e figura di spicco della musica italiana, ha condiviso un gesto affettuoso nei confronti di Stefano De Martino, conduttore e ballerino che ultimamente si sta prendendo la scena sia in televisione che a teatro. Proprio il teatro è stato il luogo dove l’artista ha voluto sorprendere l’ex compagno con tanto di storia su Instagram.

La Marrone e De Martino, come noto, hanno condiviso in passato una relazione sentimentale, terminata ormai da diversi anni. Tuttavia, la loro amicizia e il reciproco rispetto sono rimasti intatti, rappresentando un esempio positivo di come i legami possano evolversi. In questa ottica è da leggersi la dedica che la cantante ha fatto al buon Stefano.

Il gesto e la dedica

Emma ha aggiunto un messaggio carico di stima e affetto nelle sue stories su Instagram dopo essere andata a vedere uno spettacolo a teatro di De Martino: “Un giocatore lo vedi dal coraggio… Bravo Step”, ha scritto citando il profilo Instagram ufficiale su Instagram di Stefano. La frase, ispirata probabilmente a una celebre citazione, ha voluto sottolineare il rispetto e l’ammirazione per la determinazione e il talento del presentatore che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico non solo come ballerino, ma anche come conduttore e showman. La dedica della donna non è passata inosservata e ha trovato diversi commenti simpatici e positivi da parte dei suoi fan e di quelli del presentatore.