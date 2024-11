Emma, il segreto sulla malattia: “Lo sapeva solamente Maria De Filippi”

Emma ha mantenuto segreta la sua malattia, ma solamente una persona speciale ne era a conoscenza: Maria De Filippi. Svelato il motivo.

Emma Marrone è stata la prima ospite di This is Me, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin che celebra i talenti lanciati da Amici. La cantante salentina, emozionata nel tornare nel luogo che ha segnato l’inizio della sua carriera, ha condiviso alcuni dei momenti più intimi e meno noti della sua esperienza.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Emma confessa: “Solo Maria sapeva tutto”

Emma ha raccontato come il suo ingresso nella scuola sia avvenuto in un momento particolarmente difficile della sua vita. “Ero reduce dalla mia prima battaglia contro il cancro, mi sentivo fragile e pensavo che la musica non fosse la mia strada. Ma mia madre credeva in me e mi iscrisse ad Amici. È stata una svolta che mi ha cambiato la vita“.

Emma Marrone

Durante l’intervista, Emma ha ricordato anche le sfide degli esordi. “Sono sempre stata vista come una persona dal carattere forte, ma in realtà ero arrabbiata e spaventata per i miei problemi di salute. Solo Maria sapeva tutto: è stata il mio pilastro in quel periodo. La mia voce era lo specchio della mia anima in cerca di riscatto”.

Maria De Filippi, per Emma, non è solo una mentore ma anche una figura familiare: “Lei è la mia spalla, il primo giudice delle mie canzoni, una presenza insostituibile nella mia vita” ha rivelato la cantante.

Emma: il successo dopo Amici e il legame con la famiglia

Vincitrice di Amici nel 2009, Emma ha costruito una carriera straordinaria collaborando con i grandi della musica italiana. “Questo percorso non mi ha cambiato solo professionalmente, ma anche come persona. Mi ha dato l’opportunità di scoprire un mondo nuovo“.

Emma ha dedicato il suo successo alla famiglia, descrivendo i suoi genitori come un pilastro fondamentale. “Mi hanno sempre sostenuto lasciandomi libera di scegliere. Anche oggi, quando torno a casa, mia mamma è semplicemente mia mamma” ha detto emozionata.