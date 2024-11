Grande Fratello, il gesto indigna il web: la regia costretta a intervenire

Il gesto ha stupito tutti e ha scatenato un’ondata di polemiche: al Grande Fratello caos per un aereo dedicato a Javier.

Al Grande Fratello non mancano mai colpi di scena, e oggi a finire al centro delle polemiche è stato Tommaso Franchi. Il giovane concorrente ha attirato le ire del pubblico per aver deliberatamente ignorato un aereo destinato a Javier Martinez, un gesto che ha scatenato una pioggia di critiche sui social. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: il gesto che ha fatto infuriare il web

Durante il pranzo nella casa più spiata d’Italia, un aereo con il messaggio “O capitano, nostro capitano #javi7” ha sorvolato il giardino.

Mentre tutti i concorrenti erano impegnati a tavola, Tommaso si trovava fuori e ha avuto modo di leggere il messaggio. Tuttavia, invece di avvisare Javier o gli altri coinquilini, è rientrato in casa senza dire nulla.

La situazione è stata salvata dallo stesso Grande Fratello, che ha richiamato Javier in giardino per permettergli di vedere il messaggio e ricevere l’affetto dei suoi fan. Nel frattempo, sui social si è scatenato un vero e proprio linciaggio contro Tommaso, accusato di aver compiuto un gesto sleale nei confronti di Javier.

Qui il video dell’accaduto.

Il r4tto sudicio di fogna vede l’aereo di Yavier e non dice niente a Yavier che lo avvisa il GF! #grandefratello #yavi7



MA QUANTO SEI M3RDA CESSO IMMONDO pic.twitter.com/pg9SltlRcL — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) November 21, 2024

La reazione del pubblico: critiche e delusione

Su Twitter, il pubblico non ha risparmiato dure critiche. Molti utenti hanno definito l’atteggiamento di Tommaso “meschino” e “strategico”, insinuando che il concorrente stia cercando di sabotare Javier. La reazione online ha fatto emergere dubbi sul rapporto tra i due concorrenti, che inizialmente sembravano essere in buoni rapporti.

Resta da vedere se il Grande Fratello deciderà di affrontare la questione durante la prossima puntata serale, mostrando a Javier il comportamento di Tommaso. Questa dinamica potrebbe aprire nuovi scenari di confronto all’interno della casa e offrire al pubblico ulteriori spunti di discussione.

Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la questione.