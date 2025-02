Verso la serata dei duetti di Sanremo con Marco Masini e Fedez protagonisti. Raf ha punzecchiato i due artisti durante ‘Ora o mai più’.

Si sta tanto parlando del duetto che andrà in scena a Sanremo 2025 tra Marco Masini e Fedez sulle note della famosa canzone ‘Bella Stronza’. Sull’argomento sono spuntati svariati rumors relativi proprio al testo del brano che potrebbe cambiare per l’occasione del Festival. In questa ottica, durante la recente puntata di ‘Ora o mai più’, ecco Raf, tutor della trasmissione, essere stato protagonista di una frecciatina proprio a Masini, suo collega nel programma.

Masini-Fedez, cosa filtra sul duetto e il testo della canzone

Il duetto che si profila a Sanremo tra Marco Masini e Fedez sulle note di ‘Bella Stronza’ sta facendo molto parlare. in particolare dopo alcuni rumors che vorrebbero il testo del brano modificato ad hoc per l’occasione. In questo senso, proprio Masini, e successivamente anche il rapper, hanno voluto fare chiarezza rispondendo a tono alle voci.

Marco Masini – www.donnaglamour.it

Tramite una storia social condivisa dal cantante e poi anche dal più giovane rapper, ecco la verità su quello che sarà il duetto a Sanremo: “La cover di ‘Bella stronza’ che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza neanche averlo ascoltato”.

La battuta di Raf a ‘Ora o mai più’

Proprio su ‘Bella Stronza’ e in generale sul duetto a Sanremo tra i due cantanti, durante l’ultima puntata di ‘Ora o mai più’ su Rai 1 condotta da Marco Liorni si è espresso anche Raf con tanto di battutina che non sembra sia stata troppo gradita. Il cantante, infatti, ha ironizzato sul binomio tra l’esperto cantante e il rapper dicendo: “Pare stia nascendo una nuova storia, i MASINEZ“. Insomma, una frase ad effetto che è destinata a far parlare…