Dopo le polemiche per il testo scelto da Fedez per la serata delle cover a Sanremo 2025 arriva l’annuncio inaspettato.

Da quando è stato rumoreggiato che Fedez avrebbe portato la canzone di Marco Masini, “Bella stronza”, sul palco dell’Ariston alla serata delle cover, si è sollevato un gran polverone sui social.

Infatti, non solo secondo alcuni il brano sarebbe dedicato a Chiara Ferragni (o alla presunta ex amante?), ma in più in molti hanno criticato il testo che, secondo alcune interpretazioni, sarebbe una “normalizzazione della violenza”. Il dibattito social è molto acceso, ma adesso è arrivato un nuovo colpo di scena: Carlo Conti ha annunciato che Fedez e Marco Masini porteranno una versione inedita del celebre brano. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2025: Fedez stravolge il testo di Bella stronza

Stando alle dichiarazioni di Carlo Conti al programma Cinque minuti, il rapper tornerà sul palco dell’Ariston durante la quarta serata, quella delle cover, e presenterà una versione rivisitata della canzone.

Insieme a Masini, Fedez proporrà una reinterpretazione che promette di essere moderna e coinvolgente.

Marco Masini

Secondo quanto dichiarato dal direttore artistico, la nuova versione del brano sarà una “versione 2.0“, con il testo adattato ai tempi moderni, ma mantenendo il titolo originale. Questo riadattamento potrebbe portare nuove sonorità e una rinnovata interpretazione del celebre pezzo, creando non poche aspettative tra i fan di Fedez e di Marco Masini.

Fedez concentrato su Sanremo nonostante le polemiche

Nonostante le polemiche che hanno coinvolto Fedez, il rapper sembra determinato a dare il massimo per la sua partecipazione a Sanremo 2025.

Dopo il caos mediatico degli ultimi giorni, Fedez si sta preparando a stupire il pubblico, mettendo da parte le voci di un possibile ritiro. Lo staff del cantante ha infatti smentito le voci su una sua possibile uscita dal Festival, confermando invece la sua presenza.