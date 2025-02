La madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, rompe il silenzio dopo lo scandalo dei presunti tradimenti e attacca Fedez.

A qualche giorno di distanza dallo scoppio dello scandalo sui presunti tradimenti dei Ferragnez, anche la mamma di Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. Marina Di Guardo ha condiviso nelle scorse ore un post social attraverso una Instragram story che sembrerebbe proprio essere indirizzata all’ex genero, Fedez.

Ma scopriamo che cosa dice il messaggio.

Marina Di Guardo: il messaggio contro Fedez

Negli ultimi giorni non si parla che dei Ferragnes, soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, secondo cui Fedez avrebbe avuto una relazione extraconiugale e Chiara lo avrebbe tradito più volte, anche con Achille Lauro.

Nel bel mezzo di questa tempesta mediatica, Marina Di Guardo ha deciso di condividere una storia su Instagram che non è passata inosservata.

Fedez

La frase “Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto” sembra indirizzata proprio all’ex genero, Fedez.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, il messaggio appare come una critica al rapper, e indicherebbe che l’amore e l’impegno profuso nei confronti di Fedez non siano stati apprezzati come meritavano.

La risposta di Fedez

Intanto, Fedez ha continuato a far parlare di sé, pubblicando una foto sul palco del Festival di Sanremo, dove ha mostrato un nuovo tatuaggio. Questo gesto potrebbe non essere affatto casuale, considerando le voci su una possibile separazione, e potrebbe rappresentare una dichiarazione simbolica in un momento particolarmente turbolento della sua vita.

La situazione tra i Ferragnez sembra evolversi di giorno in giorno, e non è escluso che nei prossimi giorni emergano ulteriori dettagli.

Intanto il rapper non ha commentato apertamente il messaggio condiviso dall’ex suocera, ma presto potrebbero arrivare ulteriori sfoghi o, ancora più probabile, nuove frecciatine social.