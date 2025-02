Sanremo 2025: c’è già il “vincitore” di un premio prima dell’inizio, ecco chi è

Sanremo 2025 non è ancora iniziato, ma c’è già un vincitore: ecco chi ha conquistato il primo premio del Festival prima di salire sul palco.

Il Festival di Sanremo 2025 deve ancora accendere le luci dell’Ariston, ma un primo verdetto è già stato emesso e non si tratta di quello della Crusca. Mentre il pubblico attende con ansia le esibizioni sul palco, un riconoscimento prestigioso ha già trovato il suo vincitore. Di cosa si tratta? Chi è stato scelto tra i numerosi artisti in gara? E perché proprio lui ha meritato questo riconoscimento?

Un verdetto arrivato prima ancora delle esibizioni

Ogni anno – tra critiche, previsioni e scommesse sui possibili vincitori del Festival – c’è un premio che viene assegnato prima ancora che si accenda il sipario dell’Ariston. Un riconoscimento che non si basa sulla classifica ufficiale, ma sulla qualità letteraria e musicale dei brani in gara.

Stiamo parlando del “Premio Lunezia per Sanremo“. Un titolo che anticipa il Festival e mette in luce il valore artistico di una canzone, premiando non solo il suo impatto emotivo ma anche la forza del suo testo e la fusione con la musica.

La decisione di quest’anno, svelata da Rai Radio1 all’interno del programma “Streaming“, è stata tutt’altro che scontata. Tre artisti di grande livello erano in lizza per il titolo, e la scelta della giuria è stata particolarmente dibattuta.

Il primo vincitore di Sanremo 2025 è Simone Cristicchi

Dopo attente valutazioni, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, la commissione del Premio Lunezia ha annunciato il suo verdetto: il vincitore è Simone Cristicchi, con il brano “Quando sarai piccola“.

La motivazione del riconoscimento è chiara e potente. Secondo Stefano De Martino, patron del Premio: “Un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre. Commozione annunciata con le atmosfere musicali di Simone Cristicchi“.

Il critico musicale Dario Salvatori, membro della giuria, ha aggiunto: “Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti. Tema universale, Simone Cristicchi è impegnato a proporre riflessioni che penetrano ed emozionano“.