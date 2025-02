Quando sarai piccola di Simone Cristicchi, significato: “Ti starò vicino come non ho fatto mai”

Quando sarai piccola è la canzone con cui Simone Cristicchi si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

Per la sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Simone Cristicchi si presenta in gara con la canzone Quando sarai piccola. Un brano profondo, che affronta una tematica che prima o poi vivono tutti: la vecchiaia dei genitori. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Quando sarai piccola di Simone Cristicchi: il significato

Simone Cristicchi si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Quando sarai piccola. Scritto dallo stesso artista con Nicola Brunialti e Amara, il brano racconta una storia personale del cantautore. Nel 2012, sua madre Luciana è stata colpita da una grave emorragia cerebrale. I medici le avevano dato poche speranze di vita, ma lei si è risvegliata, anche se non è più tornata la donna di un tempo. Così, il cantante e i suoi fratelli si sono ritrovati a invertire i ruoli: vestire i panni di genitori per prendersi cura della mamma come una figlia.

“Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.

Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai“.

Quando un genitore torna bambino, i figli sono costretti a crescere in modo definitivo. Non importa l’età, i ruoli si invertono e non tornano più quelli di un tempo. Nonostante tutto, tra dolore e rabbia, bisogna ringraziare il cielo di ogni giorno in più che si trascorre insieme.

“E’ ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato.

E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato“.

Quando sarai piccola di Simone Cristicchi non è una semplice canzone sulla vecchiaia o sulla malattia, ma una poesia d’amore rivolta agli anziani che tornano bambini. Allo stesso tempo, non nasconde la rabbia che si prova nel vedere un genitore regredire, una vita che si cancella come se non fosse mai esistita. Il cantautore ha parlato così del brano: “E’ una lettera che le scrivo (alla madre, ndr) raccontandole quello che le sta accadendo. Quando i nostri genitori invecchiano ritornano un po’ bambini, con tutta la tenerezza e anche l’impotenza che sentiamo nel vederli cambiare. Il tema è universale e sento una grande responsabilità. Per me l’artista non solo deve intrattenere il pubblico, ma deve essere anche un portatore di riflessioni, il narratore di una società“.

