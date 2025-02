Dimenticarsi alle 7 di Elodie, il significato: “Può capitare a chiunque, ma a noi no”

Dimenticarsi alle 7 è la canzone con cui Elodie si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

Si intitola Dimenticarsi alle 7 ed è la canzone con cui Elodie Di Patrizi torna al Festival di Sanremo 2025. Un brano che non si distacca troppo dallo stile del suo repertorio, ma che contiene un pizzico di nostalgia che i frequentatori del mondo della notte coglieranno al volo. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Dimenticarsi alle 7 di Elodie: il significato della canzone

Elodie torna al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Dimenticarsi alle 7. Scritta dalla stessa artista con Davide Petrella e Davide Simonetta, il brano racconta il mondo della notte con un misto di eccitazione e malinconia. Il primo sentimento si prova mentre ci si scatena nella pista delle discoteche, il secondo quando si torna a casa, all’alba, e magari si vorrebbe dimenticare una o più persone.

“In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città“.

Una serata in un club, tra musica e divertimento, poi l’incontro inaspettato. All’inizio è l’eccitazione a prendere il sopravvento, ma i dubbi impiegano poco per insinuarsi, tanto da indurre la protagonista a pensare: “Io non voglio più piangere così“.

“Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più”.

Due persone che si incontrano per caso, fatalità o fortuna? Non si può sapere, soltanto nei giorni successivi all’incontro si potrà scoprire cosa accadrà. Ovviamente, “dimenticarsi alle 7” è una possibilità. Elodie ha parlato così della canzone: “Alle 7 del mattino ci si dimentica delle persone e la canzone parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare. Sono stata un’assidua frequentatrice di club: la prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e la canzone celebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte da ragazza“.

Dimenticarsi alle 7 di Elodie: il testo della canzone

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile…

