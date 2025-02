Damme ‘na mano di Tony Effe, significato: “Si crolla er monno, io m’aricordo solo di te”

Damme ‘na mano è la canzone con cui Tony Effe si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: ecco il significato e il testo.

Per il suo debutto al Festival di Sanremo, Tony Effe ha pensato a una canzone che rende omaggio alla sua Roma. Si intitola Damme ‘na mano e, per stessa ammissione del rapper, se fosse un piatto sarebbe una bella amatriciana. Vediamo il significato e il testo del brano.

Damme ‘na mano di Tony Effe: il significato della canzone

Tony Effe si presenta per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2025 con Damme ‘na mano. La canzone, scritta dallo stesso artista con Luca Faraone e Diego Vincenzo Vettraino, è un omaggio alla sua città, Roma, luogo che l’ha visto nascere sia come persona che come artista. Il rapper si rivolge alla Capitale come se fosse una donna che ha fatto breccia nel suo cuore.

“Ogni notte è per sempre

Per le strade di Roma

E non fare la stupida stasera“.

Tony Effe rende omaggio anche all’indimenticabile Franco Califano, morto nel 2013, chiedendosi cosa avrebbe detto oggi della città che ha ispirato tante sue canzoni.

“Cammino sui sanpietrini

Fino a quando non te trovo

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core”.

Per decisione del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, al Festival di Sanremo 2025 i brani in gara non possono essere cantati interamente in dialetto. Tony Effe ha inserito solo qualche strofa, che dà più enfasi alla sua promessa d’amore alla Capitale: “Si crolla er monno io m’aricordo solo di te“.

“Sono il classico uomo italiano

Amo solo mia madre Annarita

La domenica ti lascio sola

Vuoi andare a cena ma c’è la partita“.

Il significato di Damme ‘na mano ruota attorno al legame del rapper con la sua città natale, ma siamo pronti a scommettere che in molti penseranno che l’abbia dedicata alla fidanzata Giulia De Lellis.

Damme ‘na mano: il testo della canzone

Io non soffro per te

Non so fare l’attore

Sono pronto a sbagliare…

Continua per il testo integrale