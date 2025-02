Battito di Fedez, significato: “Prenditi i sogni, pure i miei soldi, basta che resti lontana da me”

Qual è il significato di Battito di Fedez? La canzone sembra dedicata a una donna e contiene strofe decisamente ambigue.

Fedez torna al Festival di Sanremo 2025 con una canzone che, sicuramente, farà discutere. Si intitola Battito e, all’apparenza, sembra dedicata a una donna che qualcuno identifica nell’ex moglie Chiara Ferragni, altri nell’amante Angelica Montini. La realtà, però, è molto diversa: vediamo il significato e il testo.

Battito di Fedez: il significato della canzone

Battito è la canzone con cui Fedez si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025. Scritto da lui stesso con Alessandro La Cava e Federica Abbate, il brano racconta la depressione e la voglia di tornare a stare bene. Per parlare dei momenti bui della psiche, il rapper usa come metafora l’amore nei confronti di una donna.

“Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi“.

Fedez ha sempre parlato pubblicamente di salute mentale e con Battito ribadisce il suo pensiero: le malattie della psiche dovrebbero essere trattate e curate come tutte le altre. La depressione, la sua “carne viva”, viene paragonata alla donna che lo conosce più a fondo, più di se stesso.

“Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo“.

Quando si affronta una patologia psichiatrica vedere tutto nero è assolutamente normale. Sembra un tunnel buio in cui la luce non fa mai capolino, eppure la speranza di tornare a stare bene non deve mai essere abbandonata.

“Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci“.

La canzone di Fedez, anche se sembra dedicata a una donna, che qualcuno identificherà con l’ex moglie Chiara Ferragni e altri con l’amante Angelica Montini, affronta il tema della depressione. Lo fa in modo crudo, senza nascondere i sintomi fisici che ansia & Co. creano, partendo dallo stesso titolo che ritorna più volte nel testo: “Battito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmato“.

Battito di Fedez: il testo della canzone

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia…

Continua per il testo integrale