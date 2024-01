Carlo Conti vive in una bellissima casa con la moglie Francesca Vaccaro e il loro piccolo Matteo: vediamo com’è la dimora.

Fedele alle sue origini, Carlo Conti ha scelto di comprare casa nella sua città natale. Considerato uno dei conduttori più amati della televisione italiana, vive con la moglie Francesca Vaccaro e il loro unico figlio Matteo. Vediamo com’è e dove si trova la dimora.

Carlo Conti: com’è e dove si trova la sua casa

Nato il 13 marzo del 1961 a Firenze, Carlo Conti non ha mai abbandonato la sua città. Ovviamente, quando il lavoro lo chiede è disposto a lasciare la sua terra, ma la casa in cui vive in pianta stabile si trova poco lontano dal centro storico del capoluogo della Toscana. Il conduttore abita con la moglie Francesca Vaccaro, costumista sposata nel 2012, e il loro piccolo Matteo, venuto alla luce l’8 febbraio 2014.

Fino a qualche anno fa, Carlo viveva in un appartamento di notevole valore storico, situato all’ultimo piano della Torre dei Ramaglianti. Conti l’ha acquistato all’asta, sborsando 904 mila euro. Essendo poco più grande di 70 metri quadrati, quando lui e Francesca hanno deciso di mettere su famiglia si sono trasferiti in un’altra casa.

Non conosciamo con esattezza la zona in cui sorge la dimora Conti-Vaccaro, ma, stando a quanto si coglie dalle condivisioni social, dovrebbe essere poco distante dal centro storico. In stile rustico, vanta anche un ampio giardino con alberi da frutto.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro: la loro casa sa di famiglia

I pavimenti della casa di Carlo Conti sono per lo più in parquet. Anche in cucina, dove spesso Francesca Vaccaro si diletta ai fornelli, il legno sembra essere l’elemento cardine. Sia il tavolo che i piani di appoggio, infatti, sono di questo materiale.

Ovviamente, non mancano complementi d’arredo particolari, come la mucca in ceramica o il quadro che raffigura un gallo posizionato in cucina.

Nella casa della famiglia Conti vive anche un cane di nome Gina. Definita da Francesca come la figlia femmina che non ha avuto, la cucciola ha scelto come cuccia il divano del salone.

La dimora vanta anche una stanza con una parete in pietra. Immaginiamo che l’abitazione sia suddivisa in più piani, uno dei quali adibito a rustico.

Purtroppo non si hanno dettagli in più sulla casa del conduttore Rai. Sia lui che la consorte sono sempre stati gelosissimi del privato, tanto che non hanno mai mostrato il volto del piccolo Matteo sui social.